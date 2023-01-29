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中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

取名字

黃于瑄（紐約，慈濟人文學校）

「我的名字是怎麼取的呢？」我問媽媽這個問題的時候，她說我的中文名字是爺爺、奶奶去找算命先生取的。

算命先生選了幾個適合我的名字，他說這些名字會讓我以後的生活更順利更幸福！爸爸和媽媽最後選了「黃于瑄」這個名字，因為剛好和姊姊的名字很相似，姊姊的名字是黃于庭。

我的英文名字叫做Olivia Huang，是媽媽幫我取的，因為Olivia是她最喜歡的名字之一。

很多人都說他們不喜歡自己的名字，想要改成別的名字，可是我很喜歡我的名字，如果我真的有機會幫自己取名字，我想我也找不到其他更喜歡的選擇了。

你呢？喜歡自己的名字嗎？如果有機會選自己名字，你會選什麼名字呢？

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）  

你喜歡你的名字嗎？我覺得我的名字還可以。每個人都有名字，我的名字是陳品妍，是爸爸、媽媽和算命先生取的。

我名字的「品」字，代表品行端正，不會做壞事；我名字中的「妍」字代表美麗、靈巧，未來是一個漂亮而且聰明、有智慧的人。

我有很多娃娃玩具，我也會幫每一個娃  取屬於他們自己的名字。我取名字的時候，會根據他們的外觀、種類和優點來取。比如說，我的貓咪娃    

叫Chester，因為他的顏色是秋天的顏色，像橘和咖啡色。

每個人的名字，都有特別的意思。不管你喜不喜歡你的名字，都要知道父母親花了很多時間和心力取名字。

我們應該要珍惜和感謝自己的名字。

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