春節或新年是一個傳統的農曆節日。每逢春節，家人都到親戚家團聚和吃飯。

大部分的時候，北方人會包餃子 ，南方人會燒菜和吃米飯。中國人會吃象徵好運的菜，例如年糕代表「年年高」，說明工作和生活一年比一年好。還有南方人吃的八寶飯，它代表新的一年能夠財源滾滾；南方人也會吃魚，代表「年年有餘」，說明每年都會有結餘。

除了吃飯以外，人們在春節也會裝飾自己的家，家裡會貼紅色的春聯，因為紅色是吉利的顏色。

春節期間，我們還會拜年。我們會跟長輩及親戚朋友互相道「新年快樂，身體健康，萬事如意」。過年時，小孩們最喜歡的新年傳統是收到紅包，這些紅包代表好運，裡面都是壓歲錢。紅包不但可以給孩子們，有時也會給大人，而給大人時，通常是參加婚禮或長輩們過生日。

楊逸萱（加州 ，福森中文學校）

春節是中國的農曆新年，跟元旦相比，中國人對春節更加重視。家家戶戶都會聚在一起，過年之前，車站都擠滿了返鄉人潮。

快到新年前，空氣中充滿了盼望的氣氛。大人不用上班，小孩也放假。大家都在趕著回故鄉，常常可以在新聞上看到火車站擠滿人的場景。雖然很擁擠，人們還是很興奮，等待著到家的那一刻。

回到家，人們就會跟家人朋友團聚。過年最重要的時刻就是年夜飯。年夜時可以吃到好多平常吃不到的美食 ，菜色豐盛，家裡又熱鬧。吃完飯大人都在餐桌上聊天，小孩在一邊玩樂，整個情景看上去很歡快。

除了吃年夜飯以外，人們還會看春節晚會、打牌，或者打麻將。

春節從初一開始就要到親戚家拜年，主要是跟長輩拜年。拜年後，傳統習俗是給小孩紅包。小孩拿到紅包就會很興奮，有些小孩會用這些錢買糖，開心地吃起來。

總體來說，春節是中國人全家團圓的節日，也是最重要的節日。