我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

難忘的春節

思邁（俄勒岡州，希望中文學校）

去年春節，我們學校放假，因為不用做功課，所以我們一家人一起做了很多有趣的事。我們一起做團圓飯、一起貼春聯、一起看電視，我和弟弟妹妹也拿了紅包，大家都過得很開心。

記得我們在做團圓飯時，弟弟妹妹也都到廚房幫忙。我和爸爸一起揉麵粉做長長的壽麵，因為媽媽說壽麵是代表長壽。爸爸是法國人不會做，媽媽教他揉麵。我不知道做了多久，但我知道爸爸最後煮出來的麵條又漂亮又好吃。

中國人吃團圓飯的時候不能缺少魚，所以媽媽準備了一條又長又大的魚，一整條魚在盤子裡，看起來很好吃。她把魚端到桌上說：「年年有餘，請吃魚！」妹妹今年七歲，也自己做了水果沙拉，沙拉裡有蘋果、桔子、香蕉和鳳梨等，水果沙拉顏色很豐富，我和弟弟看了就想吃。四歲的小弟弟也過來湊熱鬧，他一會兒幫妹妹拿水果，一會兒幫爸爸拿量杯，大家都在忙，好熱鬧！

在吃團圓飯前，大家一起貼春聯，我、妹妹和弟弟太矮了，爸媽幫我們貼高的地方，我們就貼低的地方。

開始吃團圓飯啦！今年的團圓飯真好吃！我覺得我們做的年飯很成功。我們吃到飽，還捨不得放下碗筷。到了拿紅包的時候，媽媽高興地對我們說：「祝你們學業進步，身體健康！」我們謝過媽媽之後，就很開心地拿著紅包上床睡覺。

睡覺前，窗外下雪了！「瑞雪兆豐年」，希望今年是個好年！

蘋果

上一則

家家有本難念的經

下一則

《合歡牡丹》：新移民生活的雙重性書寫

延伸閱讀

廣州逾85%染疫 進入尾聲 上海過感染高峰

廣州逾85%染疫 進入尾聲 上海過感染高峰
春節團聚 這11款「無罪惡感」健康零食不能少

春節團聚 這11款「無罪惡感」健康零食不能少
市議會疫後首慶春節 催生放假

市議會疫後首慶春節 催生放假
河北多地農村停氣問題解決 春節期間正常供應天然氣

河北多地農村停氣問題解決 春節期間正常供應天然氣

熱門新聞

富貴迫人來

2023-01-20 02:00
俄羅斯漢學家及近代史專家潘佐夫繼《毛澤東》及《鄧小平》後，新作《蔣介石：失敗的勝利者》由聯經出版。（聯經提供）

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

2023-01-19 18:09
DIDI師傅正在包著薩莫薩餃子。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（上）

2023-01-23 02:02
色彩美麗的春捲，令人食指大動。（本報系資料照片）

金門春捲傳奇

2023-01-21 02:02
倩華∕圖

咪咪姊的飯友團

2023-01-22 02:02
2005年莊因在密爾比達市評析博愛中文學校書法展，並當場揮毫，致贈圍觀民眾。（本報系資料照片）

快樂地活，了斷地走——莊因模式

2023-01-20 02:02

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄