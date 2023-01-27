去年春節，我們學校放假，因為不用做功課，所以我們一家人一起做了很多有趣的事。我們一起做團圓飯、一起貼春聯、一起看電視，我和弟弟妹妹也拿了紅包，大家都過得很開心。

記得我們在做團圓飯時，弟弟妹妹也都到廚房幫忙。我和爸爸一起揉麵粉做長長的壽麵，因為媽媽說壽麵是代表長壽。爸爸是法國人不會做，媽媽教他揉麵。我不知道做了多久，但我知道爸爸最後煮出來的麵條又漂亮又好吃。

中國人吃團圓飯的時候不能缺少魚，所以媽媽準備了一條又長又大的魚，一整條魚在盤子裡，看起來很好吃。她把魚端到桌上說：「年年有餘，請吃魚！」妹妹今年七歲，也自己做了水果沙拉，沙拉裡有蘋果 、桔子、香蕉和鳳梨等，水果沙拉顏色很豐富，我和弟弟看了就想吃。四歲的小弟弟也過來湊熱鬧，他一會兒幫妹妹拿水果，一會兒幫爸爸拿量杯，大家都在忙，好熱鬧！

在吃團圓飯前，大家一起貼春聯，我、妹妹和弟弟太矮了，爸媽幫我們貼高的地方，我們就貼低的地方。

開始吃團圓飯啦！今年的團圓飯真好吃！我覺得我們做的年飯很成功。我們吃到飽，還捨不得放下碗筷。到了拿紅包的時候，媽媽高興地對我們說：「祝你們學業進步，身體健康！」我們謝過媽媽之後，就很開心地拿著紅包上床睡覺。

睡覺前，窗外下雪了！「瑞雪兆豐年」，希望今年是個好年！