中國人有許多節慶，最重要的有端午節 、中秋節及新年。

而我最喜歡的節慶是中國農曆新年。中國農曆新年不但家人團聚，也代表中華文化的傳承，更代表著每一個人對於未來新一年的新希望。

猶記去年的新年情景，讓我更感到家人團聚的重要。因為今年哥哥已經去上州 就讀大學，家人團聚不再那麼簡單了。

去年新年的時候，我們家人一起吃了一頓團圓飯。爸爸很忙碌，在廚房煮很多菜。爸爸很擅長烹飪，他做的食物又香又好吃。我和哥哥會穿紅色的衣服，媽媽會拍很多照片留念。然後，我們拿出大桌子放食物。爸爸做了很多道菜，有蝦、肉、麵條、螃蟹、龍蝦，還有很多其他的美食 。

我們一邊吃飯，一邊看電視。在電視上，有新年表演，像是音樂和跳舞，媽媽和爸爸最喜歡看新年的搞笑表演。當我們吃完飯，爸爸整理完之後，媽媽、爸爸會給我和哥哥紅包。他們叮嚀我們要把錢存起來上大學。

哥哥和我只能在電視上熬夜看倒數計時，只剩十秒的時候，我和哥哥會一起倒數，大喊「新年快樂」！

我喜歡的節慶，代表我對家人的愛，人生短短數十載，轉眼間我已經是青少年了。中國人說「寸金難買寸光陰」，我要好好的把握我年輕的時候，做我喜歡做的事，努力充實我自己，所以目前我的功課很忙，但我還是盡量把握時間，充實自己，追求快樂的人生。