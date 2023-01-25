灰兔媽媽有兩個兒子，大兒子叫大灰，小兒子叫小灰。一天，灰兔媽媽對大灰和小灰說：「你們已經長大了，不能老是跟我住在一塊，應該獨立生活了。你們各自去尋找合適的地方，挖洞安家吧！」

大灰和小灰聽了媽媽的話，各自外出選擇挖洞的地方。經過艱苦努力，他們按照各自的想法挖好了洞穴。灰兔媽媽知道大灰和小灰都已經挖好了自己的洞穴，高高興興地前去探望。大灰指著他在山坡北邊挖的洞穴，得意地對媽媽說：「為了在發生危險時能安全逃脫，我們兔子的洞穴一般都有三個出口。我挖的洞穴卻有六個相通的出口，這樣就更加安全了！」

灰兔媽媽搖搖頭，說：「出口越多越安全的想法是錯誤的，這麼多的洞穴出口反而容易暴露，這樣很危險！再說，遇到颳風下雨時，住在這樣四通八達的洞穴中也是很不舒服的啊！」

小灰指著他在山坡南邊挖的洞穴，對媽媽說：「這裡的草又多又高，我在這裡挖洞安家覺得比較安全。」

大灰看到小灰挖的洞只有一個出口，不由暗暗好笑，大灰說：「你挖的洞穴只有一個出口，這樣很不安全。如果狐狸守在這個唯一的出口，你往哪裡逃？你的洞穴還不如我的洞穴安全呢！」

小灰一邊領著媽媽和大灰進洞參觀一邊說：「其實我的洞穴也是有三個出口，只是其中兩個出口處我還留下最後一層薄土，土上還長有草，在外面根本無法發現這是洞的出口。如果發生危險，我只要用力將那層薄土一推就逃出去了。我覺得這樣比把洞口暴露在外面更加隱蔽，更加安全、更加舒適。」

小灰又領著媽媽和大灰來到不遠處的樹叢邊，說：「除了剛才你們看到的那個洞穴，在這樹叢的東邊和西邊我又各挖了一個洞穴。現在，我有三個十分隱蔽的洞穴，敵人就很難發現我究竟藏身何處了。」

灰兔媽媽高興地對小灰說：「人們常說我們『狡兔三窟』，其實這是我們祖祖輩輩傳下來對付敵人的辦法。如今你既有三個洞穴，每個洞穴又隱蔽得格外好，真是個聰明的孩子！」

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