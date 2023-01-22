農曆新年是亞洲很多國家最大的節日。

很久以前，每年都會有一個叫「年」的怪物會去村裡攻擊人們和動物。人們很害怕年，所以他們會跑走。直到有一年，年來的時候，一個老人穿上紅色的衣服、燒竹子，沒想到把年嚇跑了！村子裡的人們都很開心，互道恭喜。

現在在農曆新年，人們會貼紅紙在家門口。紅色代表運氣、財富；大人也會給孩子紅包，紅包裡面有錢，代表幸運和祝福。

我的家人很喜歡慶祝新年，我們家會跟和姑姑一家一起去爺爺奶奶家吃年夜飯，有時候我們也打麻將。

我喜歡農曆新年，因為可以吃到爺爺奶奶做的好吃食物，還有紅包可以拿。新年我們都穿紅色或新的衣服，因為代表好運。我們不放鞭炮，因為在美國很多人不喜歡太吵。過年舞龍舞獅也很重要，因為舞龍舞獅帶來好運。聽說在中國過年很熱鬧，但我還沒去過中國過新年，所以我好想去看看。

符傳駿（加州 ，學園雙語學校）

日本 的新年是大和民族的日本人最重要的節日。日本人本來以農曆正月為第一個月。

大部分日本人按照西曆慶祝新年。所以日本的新年在一月一日到四日或五日。

雖然我們住在美國，在日本新年的時候，我們還是會吃很多的食物，像是魚餅、栗子，和甜的蛋糕，以及許多傳統食物。在日本的新年，我們也放一個食物裝飾：兩個年糕堆疊，然後加上一個橘子在最上面。

在日本的新年，我們會打電話給爺爺奶奶和外公外婆，跟他們說：「新年快樂！」可是日本跟美國有十七小時的時差，所以我們在舊金山 六、七點鐘的時候打電話。

我希望以後可以真正到日本去過日本新年！