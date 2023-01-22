我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

過新年

段瑞傑（加州，學園雙語學校）

農曆新年是亞洲很多國家最大的節日。

很久以前，每年都會有一個叫「年」的怪物會去村裡攻擊人們和動物。人們很害怕年，所以他們會跑走。直到有一年，年來的時候，一個老人穿上紅色的衣服、燒竹子，沒想到把年嚇跑了！村子裡的人們都很開心，互道恭喜。

現在在農曆新年，人們會貼紅紙在家門口。紅色代表運氣、財富；大人也會給孩子紅包，紅包裡面有錢，代表幸運和祝福。

我的家人很喜歡慶祝新年，我們家會跟和姑姑一家一起去爺爺奶奶家吃年夜飯，有時候我們也打麻將。

我喜歡農曆新年，因為可以吃到爺爺奶奶做的好吃食物，還有紅包可以拿。新年我們都穿紅色或新的衣服，因為代表好運。我們不放鞭炮，因為在美國很多人不喜歡太吵。過年舞龍舞獅也很重要，因為舞龍舞獅帶來好運。聽說在中國過年很熱鬧，但我還沒去過中國過新年，所以我好想去看看。

符傳駿（加州，學園雙語學校）

日本的新年是大和民族的日本人最重要的節日。日本人本來以農曆正月為第一個月。

大部分日本人按照西曆慶祝新年。所以日本的新年在一月一日到四日或五日。

雖然我們住在美國，在日本新年的時候，我們還是會吃很多的食物，像是魚餅、栗子，和甜的蛋糕，以及許多傳統食物。在日本的新年，我們也放一個食物裝飾：兩個年糕堆疊，然後加上一個橘子在最上面。

在日本的新年，我們會打電話給爺爺奶奶和外公外婆，跟他們說：「新年快樂！」可是日本跟美國有十七小時的時差，所以我們在舊金山六、七點鐘的時候打電話。

我希望以後可以真正到日本去過日本新年！

日本 加州 舊金山

上一則

平安與團圓

下一則

我記得

延伸閱讀

新垣結衣有孕了？不續拍重量級啤酒廣告 上街衣著寬鬆

新垣結衣有孕了？不續拍重量級啤酒廣告 上街衣著寬鬆
攜手抗中 日印空軍首在日境內聯訓 繼美澳英德後第5國

攜手抗中 日印空軍首在日境內聯訓 繼美澳英德後第5國
經典賽／為日出賽 紅雀日裔外野手努特巴爾：我是媽寶

經典賽／為日出賽 紅雀日裔外野手努特巴爾：我是媽寶
阪神大地震28周年前夕 日本發生芮氏規模6.1地震

阪神大地震28周年前夕 日本發生芮氏規模6.1地震

熱門新聞

俄羅斯漢學家及近代史專家潘佐夫繼《毛澤東》及《鄧小平》後，新作《蔣介石：失敗的勝利者》由聯經出版。（聯經提供）

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

2023-01-19 18:09

富貴迫人來

2023-01-20 02:00
琉璃廠裡盛開的玉蘭。（喬葉．圖片提供）

北京的「某」

2023-01-17 02:02
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02

莫求不變

2023-01-16 02:00
2005年莊因在密爾比達市評析博愛中文學校書法展，並當場揮毫，致贈圍觀民眾。（本報系資料照片）

快樂地活，了斷地走——莊因模式

2023-01-20 02:02

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭