我最喜歡中國新年，因為熱鬧又喜慶。新年期間，唐人街到處掛著很多漂亮的燈籠，還有舞龍舞獅和花車遊行 。大人都會給小孩子壓歲錢，孩子們可以有零用錢，也可以留著以後再用。

除夕那天，家家戶戶都會有一個盛大的家庭聚餐，一家人圍坐在一起，餐桌上擺滿了美味的食物，比如：粽子、餃子 、春捲、雞肉、鴨肉、魚，還有各式蔬菜等等。

大年初一那天，我和家人會去唐人街觀看舞龍舞獅，唐人街鑼鼓喧天，我們也可以放鞭炮，大家都玩得很開心。我的父母和親戚在新年也會給我們紅包，這叫壓歲錢。晚上，媽媽會做很多好吃的菜。有龍蝦、雞肉、魚等等，媽媽還會給我們包餃子和粽子，美味極了！我非常喜歡吃這些過年美食 。

中國新年真是個美好的節日，我很喜歡中國新年。

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

中國農曆新年是我喜歡的節日之一，因為我們小孩子都不用上課，學校放假一天。

大年初一這一天，唐人街非常熱鬧，街道上有舞龍舞獅，鑼鼓聲陣陣，到處人山人海。

大人和小孩子們都穿上喜慶的衣服，五顏六色真好看。

公園裡也有人在放鞭炮慶新春，還有節目表演。街道上很多小孩子拿著小花炮丟到地上，發出劈劈啪啪的響聲，大家都玩得很開心。

新年那天，我一早就會起床，穿上媽媽給我買的新衣服和新鞋子，然後跟爸爸媽媽說新年好。吃過早餐後，我們就一起去唐人街看舞龍舞獅和花車遊行。街上一片熱鬧，到處是喜氣洋洋的景象。觀看花車遊行的人有很多是不同族裔的人，他們都在感受中國新年的喜慶與歡樂。

新年期間，我也可以收很多紅包呢，真開心！