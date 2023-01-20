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農曆新年

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

春節是我最喜歡的傳統節日之一。中國農曆新年，俗稱新春、新歲、歲旦等，口頭上又稱過年、過大年。春節歷史悠久，由上古時代歲首祈歲祭祀演變而來。

中國新年是一個令人驚嘆的節日，它不僅帶來了新的一年的開始，還讓你有時間和理由與家人共度美好時光。

臨近春節時，唐人街到處洋溢著過年的氣氛，各種各樣的年貨與吉祥物將溫暖您的心，令人心曠神怡！

年的大年初一，我們全家都會到奶奶家給奶奶拜年，那也是我和弟弟最開心的時候，因為給奶奶拜年說吉利的祝福語，就能拿到她的壓歲錢。當我們祝福奶奶身體健康、恭喜發財、大吉大利時，她是最開心的，同時我們也會得到她的祝福！我很喜歡奶奶特別為我們準備的美味佳肴， 例如：雞肉、麵條、燒肉、白菜、湯圓等等……。

即使過了快一年，仍令我記憶猶新的，便是每年在唐人街舉行的新春大遊行活動。新年那天，爸媽早早就帶我和弟弟到現場等待遊行開始，感受熱鬧的過年氣氛，令我從中了解到更多的中華文化！我最喜歡的是舞龍舞獅的隊伍。傳說龍能行雲布雨、消災降福，象徵祥瑞，所以人們就以舞龍的方式來祈求平安和豐收；舞獅則增添了不少神秘色彩，令它更加深入民心。

人們相信獅子是祥瑞之獸，舞獅能夠帶來好運，所以每逢春節或其他慶典活動，都會在陣陣鑼鼓鞭炮聲中，舞獅助慶祈求吉利。

新年真好！我好愛這熱鬧的新年，期待今年的新年快點到來！

遊行

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