我最喜歡的節日肯定是農曆新年。我的家人通常不慶祝其他中國節日，但我們每年都會慶祝春節。那天我總是最開心的，因為我對新的一年即將發生的事情感到興奮。

從小，我就很期待每年的這個時候，因為我知道春節期間好事很多，有好吃的、好玩的，還有許多有意義的事情。

春節時我最喜歡做的事情，就是和家人一起做食物、一起熬夜看春節聯歡晚會。我們會做些油炸餅乾，裡面有花生和糖，它們是我最喜歡的零食之一。每次我製作它們時，我都會為自己感到驕傲。我爸媽還做了很多其他的食物，比如海蠣餅、炸雞腿、豬肉餃子 、年糕、清蒸魚等等。家人們喜歡吃海鮮，所以我們總是會買很多。除夕的晚上，我們經常吃火鍋，我們會在火鍋裡放入蔬菜 、肉、蝦、蛤蜊、餃子、玻璃麵和魚丸，味道好極了！

吃完後，我們看春節晚會。由於我的家人喜歡喝茶，我們會邊看電視邊喝茶。午夜時分，我會聽到附近燃放煙花的聲音。

此外，春節期間我去唐人街的時候，常常會看到地上有很多鞭炮和五彩紙屑，街上也會有舞獅表演，許多人會和我一樣停下來觀看。

過年了，我們的房子被打掃得乾乾淨淨，並在門窗上貼紅色的裝飾品，家裡所有的孩子都會收到大人的紅包。我也會去表弟家玩一會兒，我們還會交換禮物。

爸媽總說春節穿新衣服是好運，所以這天我會穿上新買的紅衣服。近年來，我還了解到：送橙子被認為是好運和繁榮，因為它們的諧音與「心想事成」相同。此外，送桔子寓意大吉大利，送蘋果 寓意平平安安……以前我不懂，總是很困惑人們為什麼會在春節期間送水果，現在終於明白了！

在春節期間我還會去剪頭髮，我知道這被認為是不吉利的，但我的家人認為這是一件好事。我們相信剪頭髮可以讓人為即將到來的新一年做好準備，不是有一種說法叫做「新的一年，新的我」嗎？

這也是我與家人慶祝這個節日的一種方式。