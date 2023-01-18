從前，有一隻小青蛙住在井裡。自從她的家人去世以後，其他的青蛙就開始嘲笑她。「井」是青蛙唯一的朋友，每當她想起家人曾遭受過殘酷命運的可怕日子，「井」都會安慰她。

有一天，乘坐豪華馬車的長青國皇后經過這個地方，她覺得很口渴，就停下車讓守衛給她找一杯乾淨的水。守衛走到井邊打水，沒想到，拉上來的水桶裡並沒有水，而是一隻金色的小青蛙。守衛將小青蛙帶到皇后面前，沒想到皇后瞬間被這樣一隻奇妙的青蛙給迷住了。

皇后解渴後，就開始餵食小青蛙，直到她吃光所有的食物。接著，皇后便帶著小青蛙，搭乘皇家 馬車回宮。

一回宮，皇后便急急忙忙帶著小青蛙去見國王。此時，國王正坐在他的金色寶座上，喝著用金杯子裝的蘋果 酒。皇后懇請國王讓她留下小青蛙。因為國王很愛他的妻子，希望她幸福快樂，就同意讓小青蛙留下來。然後，皇后用發現小青蛙的城市來命名她，叫做「Royal」。

住在皇宮的「Royal」擁有自己的大房間，裡頭有長青國裡能找到的所有植物，還有一張白色的床。「Royal」餓的時候，皇后會親自餵她，國王也常撫摸、誇獎她。

「Royal」在長青國過得非常舒適，可是她也常常想起在中央國的悲慘日子。中央國是長青國的鄰國，也是死敵。「Royal」認為兩國之間如此平靜是不正常的，她知道他們的敵人正在策劃什麼。

隔天，皇后來餵她吃東西時，「Royal」拿起粉筆，在皇后的金板上寫了幾句話。皇后看了臉色蒼白地跑去找國王。原來，「Royal」警告國王，敵國即將攻打過來。

得到「Royal」提醒的國王，立即命令士兵和將軍開始訓練，並購買大量戰馬。整整六天過去了，第七天，中央國的士兵，在他們強大的將軍帶領下，果然進攻了。

然而，多虧了「Royal」的即時警告，長青國的軍隊早已做好準備。很快的，中央國的軍隊被長青國壓倒，最後投降了-。

而其他鄰國對長青國用極短時間，戰勝全世界最強大的中央國，感到非常驚訝與害怕，紛紛向長青國投誠。

戰爭結束了，長青國王高興極了。可悲的是，聰明的「Royal」在同一天死了。從那天起，長青國的人民，對這位小青蛙表示崇高的敬意。現在，她被稱智慧的統治者。