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大提琴音樂節

戴以辰（加州）

幾個月前，我申請參加一個在德國舉辦的大提琴音樂節，跟一位在歐洲特別出名的老師學習。這個音樂節還有另外七位老師，不過一個學生只能跟一位老師學琴。很幸運地，我被錄取了。

既然要飛到德國那麼遠的地方去，就順道拜訪一位在倫敦的老師。我兩年前在線上的音樂節認識了這位老師，這幾年，我偶爾會上他的線上課程，所以我們的關係非常好。

我和媽媽在倫敦停留了三天，前兩天上課，第三天我們去了倫敦塔橋觀光，又逛了一下這個城市。就這樣，我們跟倫敦告別了，下一站是德國。

這個大提琴音樂節在德國的最南邊一個叫「魯特斯海姆」的小鎮舉行。到達小鎮的第一天，我和媽媽馬上去附近的超商，買德國的傳統麵包、火腿、起司、仿蟹肉和飲料。接下來幾天，我每隔一天都有一堂大師班。除了上課以外，很特別的是他們請了最有名的琴弦公司來展示成品，並教我們如何找到最適合自己的琴弦。還有一天，有大提琴展覽，讓學生試拉各式各樣的琴和弓，既熱鬧又有趣。

除了這些活動以外，他們還安排了很多排練，讓想要一起拉大提琴合奏的學員來練習。此外，每天晚上都要參加音樂會，大部分是老師們的演奏，不過有一場是大提琴合奏的演出。在這個音樂節正式開始前，我被挑選跟樂團表演，所以最後一晚，我跟當地的樂團表演了一首特別刺激又精采的短歌。很驚訝的是，我並不緊張，反倒是非常期待！

音樂節結束以後，我和媽媽坐了兩小時的車去法蘭克福。一到那裡又匆匆忙忙地搭兩小時火車去艾森納赫小鎮，為了參觀巴哈生長的地方。他們在房子裡講解了許多巴哈那個時代的生活和他的作品。參觀完了以後，我們就跟德國說再見了。

參加這次的音樂節，我才知道德國人特別愛吃麵包和小甜點！我還感受到跟很多人一起拉大提琴的氣氛。最令我感動的是這個音樂節有很多觀眾和寄宿家庭支持，我跟樂團一起表演的經驗也更加豐富了！

德國 超商 觀光

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