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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

媽媽家鄉的春節

周心韻（中國）

每個人的家鄉都有過春節的不同風俗。媽媽老家在河南省的農村，因疫情寒假不能再回姥姥家過年，我的腦海不由自主地回想起二○一九年在姥姥家過年的場景。

跟大部分地區一樣，姥姥家的春節也是從臘八那天就開始了。臘八那天肯定要喝臘八粥，但不同的是，姥姥家的臘八粥是鹹味的。粥裡有小米、蘿蔔、豆腐、麵條、粉條和香菜等。鹹味臘八粥風味獨特，可以媲美主要食材為紅豆、冰糖、紅棗等的甜味臘八粥。

臘月二十三灶神節要祭灶王爺，也是姥姥家過春節的重頭節目。那天要吃火燒，一種又圓又大又鹹的帶餡燒餅，餡由五花肉、大蔥、大薑、花椒、海米、木耳等調製而成。

出鍋的火燒色澤金黃，外皮酥脆，內餡鹹香鮮美，令人未吃就已垂涎欲滴。火燒要先供灶王爺，因為有著火眼金睛的灶王爺，是玉皇大帝派到人間的神仙。

每年的臘月二十三日灶王爺要向玉帝報告，世間人們誰做了好事，誰又做了壞事；玉帝就會根據情況給以獎罰，做好事的給以增壽，做壞事的被減壽。所以火燒先供灶王爺享用，希望他多說自家的好話。

除夕這天最熱鬧了，家家戶戶都貼上了春聯和年畫，到處洋溢春節的喜慶氛圍。

大人們忙做年夜飯，上午要炸各種各樣的食物：炸魚、炸雞、炸蓮藕、炸豆腐、炸丸子……，到了下午就要準備餃子餡包餃子。傍晚家家戶戶都開始放鞭炮，鞭炮聲響徹雲霄。全家聚在一起團團圓圓地吃頓豐盛的年夜飯；小孩子們都迫不及待地穿上早已準備好的新衣。

所有的事情忙完後，姥姥就會在每扇門門口都撒上一些麥桿灰，再放上一根直直的木棍，俗稱「攔門棍」。這根棍子要一直放到正月初六才能拿走。傳說這個「攔門棍」能攔住鬼怪等進入和阻止福氣、財富流失，可保佑家人平安順利。

過了大年初一，初二開始大家都忙著拜訪親戚，互相拜年。到了十五、十六，大人們都上班，小孩子們也都去上學了，春節也算是過完了。

視頻似的過年場景在我腦海播放結束，令我回味無窮，希望人類早日戰勝新冠病毒，還人間安全自由的生活！

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