每天在我們熟睡的時候，我們都會作夢。有時候我們會記得我們的夢，有時候我們會沒有印象。

夢是想像力的證明，也是希望我們的未來可以更加美好。

在當今的世界，每人都該有夢想，沒有夢想的人，生活會變得很難。今天的生活有很多壓力，不論是拿到好成績、賺錢、工作或其他。如果他們沒有夢想，他們會很容易覺得在這世界生活很難過。

我的夢想是能賺很多的錢，買到我自己的房子，以及可以去遊歷其他的國家。

我想買自己的房子的原因，是因為如果我有了自己的房子，我能做很多事。我可以讓我父母有一個花園，什麼植物都可以種，也可以蓋四間廁所，讓每個人都有自己的廁所，誰都不用去爭。

我想看看其他的國家，是因為我想去中國、日本 和南韓 ，看看那裡是什麼樣的。

我想去中國看我父母的家鄉長什麼樣，我想要面對面與中國的親戚聊天；我想去日本和南韓，是因為我喜歡他們的節目和音樂，進而想了解他們的文化、品嘗當地的美食 。

為了達成我的夢想，我要努力上大學，這樣我才可以獲得一份好工作。在完成夢想的過程中，我可能會遇到很多困難，像是學業很難、找不到工作、錢賺得不夠多等等。

但我想達成夢想的決心很大，我真的很想買自己的房子、去拜訪中國的家人，也想去日本東京和南韓首爾。

我期許自己能在四十歲錢買到自己房子，也去中國探親！