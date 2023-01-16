影音
電子報
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
焦點
焦點
話題
要聞
快看世界
期中選舉
我們與槍的距離
美國
社會新聞
美國綜合
政治要聞
後疫情時代
世界OnAir
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
生活藝文
政策法規
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
U視頻
加州話題
房產理財
加州反仇恨
升學教育
工商信息
大家來寫書
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
北加華人
金山人語
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
休士頓／達拉斯
新賓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
波士頓
中國
中疫情熱點
中外大事紀
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
台疫情速報
寶島大小事
台灣名人坊
國際
俄烏戰火
國際大社會
全球疫情
王室這些事
萬象與大千
運動
NBA職籃
網球／高球
MLB職棒
足球／其它
NFL美足
場邊人語
教育
教育大小事
大學資訊
高中那些事
學前到初中
學費與貸款
競賽與活動
親子話題
生活
新聞好好看
科技生活
職場三兩事
奶酒帶你玩
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
居家設計
消費
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
保險理財
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
社安福利
稅務漫談
理財輕鬆學
娛樂
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
健康
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
健保資訊
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間
美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中
藝文
兒童世界
手功
唐明敏（台灣）
2023-01-16 02:00
手中握住世界
伸縮適時應變
執羽輕飄搔癢
拳力驚破惡膽
沙包上下拋擲
彈珠滾動童年
指尖音符飛揚
揮筆繪畫彩虹
張開手掌包容
快樂泉水翻湧
上一則
探訪仙山
下一則
葬了牠，還是交給大自然？
延伸閱讀
《黑暗榮耀》宋慧喬這樣演燙傷 醫：連貫滿合理、細膩
美華文藝季 春季2講座談宋韻
2023美華文藝季春季講座「宋韻」
星光青少年才藝大賽洛杉磯總決賽 150人競逐
熱門新聞
政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝
2023-01-11 06:00
獨老
2023-01-08 02:00
不知道自己有毛病
2023-01-08 02:01
永遠的微笑
2023-01-08 02:02
媽媽模特
2023-01-11 02:02
一碗麵
2023-01-12 02:01
FB留言
超人氣
更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首
FB留言