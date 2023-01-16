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快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

手功

唐明敏（台灣）

手中握住世界

伸縮適時應變

執羽輕飄搔癢

拳力驚破惡膽

沙包上下拋擲

彈珠滾動童年

指尖音符飛揚

揮筆繪畫彩虹

張開手掌包容

快樂泉水翻湧

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探訪仙山

下一則

葬了牠，還是交給大自然？

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