一個星期天，天氣很好，爸爸開車帶我去阿姨家做客。

我們到的時候，我最好的朋友小明、小麗和他們的父母已經到阿姨家了。阿姨的房子很漂亮，後面還有一個大的游泳 池。在阿姨家，大人們一起喝茶、吃點心，聊一些有趣的事情，而我和朋友們則一起在泳池游泳。剛開始，我不太會游泳，小麗和小明都很認真地教我，大家玩得很開心。不知過了多久，阿姨叫我們回屋準備吃晚飯了。 阿姨做了很多好吃的菜，有中餐和西餐，還有我最愛的雞湯。大家快吃飽的時候，阿姨從廚房拿出一個大蛋糕，上面寫著我的名字：「祝生日快樂！」我很驚喜，還有一周才是我的生日，阿姨提前幫我慶祝，讓我好開心！大家送了我很多禮物和卡片，還有一個裡面裝有五十美元的紅包。

我真希望每天都像這天一樣開心、熱鬧！

鄺煒烽（紐約，人力中心中文學校）

這個夏天，我去了姑姑家做客，在那度過愉快的兩天兩夜。

星期五一放學，我就在校門口看見姑姑在等我，我們一起坐了大約四十五分鐘的地鐵 到姑姑家。媽媽已經先到姑姑的家，還幫我帶了衣服、毛巾等日用必需品和手機。

我一進屋就先去洗澡，然後吃晚飯。吃完晚飯就開始玩遊戲，玩遊戲的時候自由自在，玩累了就盥洗睡覺，就這樣一睡到天亮，就過了一天。

第二天，我和姑姑一起安裝一部新買的風扇，一會兒的工夫就完成了，之後我們就去吃了麥當勞 。中午的時候，表姊請我和她的朋友去吃火鍋。火鍋的味道好極了，我很喜歡，也吃得很飽，所以我們就去海邊散步，在海邊玩得很開心。

第三天一早，我就高高興興地跟著媽媽回家了。到姑姑家做客真好玩！