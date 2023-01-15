我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

做客

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

一個星期天，天氣很好，爸爸開車帶我去阿姨家做客。

我們到的時候，我最好的朋友小明、小麗和他們的父母已經到阿姨家了。阿姨的房子很漂亮，後面還有一個大的游泳池。在阿姨家，大人們一起喝茶、吃點心，聊一些有趣的事情，而我和朋友們則一起在泳池游泳。剛開始，我不太會游泳，小麗和小明都很認真地教我，大家玩得很開心。不知過了多久，阿姨叫我們回屋準備吃晚飯了。   阿姨做了很多好吃的菜，有中餐和西餐，還有我最愛的雞湯。大家快吃飽的時候，阿姨從廚房拿出一個大蛋糕，上面寫著我的名字：「祝生日快樂！」我很驚喜，還有一周才是我的生日，阿姨提前幫我慶祝，讓我好開心！大家送了我很多禮物和卡片，還有一個裡面裝有五十美元的紅包。

我真希望每天都像這天一樣開心、熱鬧！

鄺煒烽（紐約，人力中心中文學校）

這個夏天，我去了姑姑家做客，在那度過愉快的兩天兩夜。

星期五一放學，我就在校門口看見姑姑在等我，我們一起坐了大約四十五分鐘的地鐵到姑姑家。媽媽已經先到姑姑的家，還幫我帶了衣服、毛巾等日用必需品和手機。

我一進屋就先去洗澡，然後吃晚飯。吃完晚飯就開始玩遊戲，玩遊戲的時候自由自在，玩累了就盥洗睡覺，就這樣一睡到天亮，就過了一天。

第二天，我和姑姑一起安裝一部新買的風扇，一會兒的工夫就完成了，之後我們就去吃了麥當勞。中午的時候，表姊請我和她的朋友去吃火鍋。火鍋的味道好極了，我很喜歡，也吃得很飽，所以我們就去海邊散步，在海邊玩得很開心。

第三天一早，我就高高興興地跟著媽媽回家了。到姑姑家做客真好玩！

游泳 地鐵 麥當勞

上一則

日本音樂人高橋幸宏離世 坂本龍一發灰圖似致哀

下一則

睹物思春節

延伸閱讀

矽谷中文學校 連2年評鑑「最優」

矽谷中文學校 連2年評鑑「最優」
馬州哈維中文學校1/22春節聯歡暨廟會

馬州哈維中文學校1/22春節聯歡暨廟會
18歲男海邊游泳「吞下世界第3毒水母」毒刺插嘴急求救

18歲男海邊游泳「吞下世界第3毒水母」毒刺插嘴急求救
巴黎奧運花式游泳 「水男孩」可參賽

巴黎奧運花式游泳 「水男孩」可參賽

熱門新聞

獨老

2023-01-08 02:00
位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00

不知道自己有毛病

2023-01-08 02:01
阮玲玉。（取自維基共享資源）

永遠的微笑

2023-01-08 02:02

媽媽模特

2023-01-11 02:02

一碗麵

2023-01-12 02:01

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人