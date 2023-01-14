每年，人類產生上萬億噸的垃圾，並有大量垃圾堆積在海洋中。垃圾有些是不容易分解的，這損害了我們的環境跟經濟，成為一個重要的全球性問題。

科學家們仍在努力想辦法來使垃圾減量，許多公司企業也都正在努力尋找對環境友善的東西，以減少垃圾的產生。

不過，垃圾處理對於垃圾減量也很重要。垃圾通常會根據其材料進行分類，因此也會更容易看出它們是否可以回收處理。一些垃圾材料是比較容易分解的，例如紙張。然而運輸垃圾和不對垃圾採取任何措施，都會損害環境，這會造成空氣和水汙染，同時消耗大量化石燃料。

回收是減少垃圾量和促進經濟發展的好方法。總體來說，垃圾會給環境帶來問題，也會影響到我們。所以我們應該一起減少自己製造的垃圾數量，幫助保護環境。

劉恆如（加州 ，西來中文學校）

現在地球上住了很多人，我們每天都會製造出很多垃圾，這些垃圾需要被妥善處理。

我認為，我們人類現在已經產生太多的垃圾了，但我們只能在盡量處理它。我們有很多發明、很多科技可以幫忙處理垃圾或是回收。

我們產生的不用的東西，有些可以更好地再利用，像是我們可以把自己手邊仍完好卻用不到衣服、生活用品捐贈給別人，如此一來，你不用的東西給別人用，也算是廢物利用。而我們吃剩下的食物餐餘垃圾，可以埋到土地下，變成有機肥料，也是一件一舉兩得的事。

最後，處理垃圾最不好的方法，就是把它送去別的國家。畢竟我們都住在同一個地球上，我們把垃圾送走，其實也沒有解決最根本的問題。

我們需要盡量減少垃圾，以保持地球的美好。