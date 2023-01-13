前一陣子我的英文學校舉辦了書展募款會，書展賺到的錢，全部都要用來給學校圖書館 購買新書。

中學的書展跟小學的不一樣，中學的書展不只賣書，還賣文具。那裡有好多可愛又好玩的物品，我全部都好想買。而且因為我之前存了錢，爸爸、媽媽這次終於讓我用自己的錢買我想要的東西！這是我第一次在書展購物，總結是我不小心買了太多東西。

一開始，我買了一個金粉流水封面花案的日記本、一個捏捏球、一個金色的筆、一個軟糖小熊筆和兩本神奇寶貝書。

下一個星期，我買了五隻不同顏色的軟糖小熊橡皮擦，好跟我的軟糖小熊筆作伴。

另外還買了一個小紅滑板橡皮擦給我的軟糖小熊們，再加上一本小羊故事書。

星期四我又買了一枝可以換墨水管的可愛轉圓圈熊貓竹葉圖案底的綠色筆。

星期五是書展的最後一天，下課時，媽媽帶著弟弟來接我，我們又一起去書展。我本來要幫弟弟買他想要的東西，可是弟弟想買的東西：一個星際大戰Yoda日記本，以及一個可以換墨水管的轉圈小紫狐狸的藍綠筆，兩樣東西都太貴了，我的錢不夠。

最後，我買了一個可愛杯子圖案的迷你小筆記本，和一個從看的角度不同，可以出現M&Ms圖案或一堆軟糖小熊的彩色書籤給自己。

因為弟弟沒辦法自己買這些文具，媽媽為了公平，決定幫我們兩個付錢，買下那天我們所選的東西。

書展的一個半星期真的很好玩，我超級喜歡我第一次的書展經驗。我很好奇下一次的書展會是哪時候？我覺得會是一年之後。所以從現在開始，我要努力存錢。希望下明年書展跟這次的一樣好玩。

你有去逛過書展嗎？你的學校有舉辦過書展嗎？希望你的經驗跟我的一樣美好！