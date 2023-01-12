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聰明的小兔子

GABRIEL LO（紐約，美蓓學校）

前幾天是我好朋友的生日，我們一群人被邀請去他家玩。那天我們玩得很開心，其中還發生了一件有趣的事，現在回想起來，我還是覺得非常有趣。

事情就發生在後花園裡、我們一起玩遊戲的時候。當時我和四個小朋友正在玩捉迷藏，我們玩得興高采烈，突然，我聽見在一棵樹下的草堆裡有聲音，嚇了我一跳。接著，我慢慢地走過去，打算看看是什麼東西在那裡。正當我走過去，看到草堆動了動，然後有個白色的東西，我輕輕地走向前仔細一看，發現是一隻很可愛的小兔子！這時候，我的朋友們也發現了小兔子，突然，小強想飛撲過去把小兔子捉住，可惜小兔子反應太快了，很快就跑到另一邊去。小強撲倒在地上，還弄得一臉灰，大家都哈哈哈大笑。很快的，我們組成圈圈包圍小兔子，這樣小兔子無論跑去哪個方向，都有人守著。

經過我們幾個人的圍攻，小兔子還是逃脫了，而我們全都變成了小花貓，全身髒兮兮的。但我們還是很開心，因為我們和小兔子玩了遊戲，這就足夠了。

最後，在我的朋友唱生日歌許願時，他說希望小兔子能來參加他的生日派對，不知道是不是小兔子聽到了他的願望，我們都看到在後花園的門前，有一隻小兔子向我們看過來，彷彿也在說「生日快樂！」我和我的朋友們都不約而同地笑了。

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