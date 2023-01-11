季節進入冬季，外頭颳起凜冽的北風，雪花紛紛揚揚。北美大地上，除了長青的松柏等樹種外，落葉樹的葉子，黃色、紅色、橙色，都已凋零入泥。

樹幹上有幾條來不及鑽進樹洞的蟲。為此，腹部雪白的山雀、紅頂啄木鳥、頭上有羽冠的北美紅雀、紅腹知更鳥都來了。

牠們不分春夏秋冬幫助樹林清除害蟲，功不可沒！比如啄木鳥，牠們分布很廣，常可見到牠們直立在樹幹上，不時沿樹幹上下左右快速移動。

樹林裡也時常傳來牠們啄木的聲音，噹噹噹！每天敲擊幾百下，也不怕敲出腦震盪！

草地上不見花栗鼠和土撥鼠的身影，不久之前，牠們還和小松鼠為一顆橡果互不相讓呢。花栗鼠和土撥鼠錯過了更多的堅果，不過也避免了凜冽的北風，避免了被飢餓的老鷹抓走。牠們在進入冬天前會勤勞地儲存食物，然後在地下溫暖安全的家中過冬。

小松鼠有蓬鬆的大尾巴禦寒，從早到晚在草地上尋找堅果。牠們奔來跑去，把堅果塞在頰囊裡一顆顆運走，埋在這裡，埋在那裡，一個秋天能夠埋藏上千顆堅果呢。

有時候牠們忘記埋在哪裡，但大多數時候都能找到，牠們可不會放過任何食物。

待到繁殖季節，就會一雌一雄相隨，一前一後覓食，在高高的樹洞裡溫暖彼此，孕育新生命。

在紐約市 區公園綠地的松鼠比較不怕人，可以近距離觀察。可是在野外，牠們更傾向自己覓食和儲食，和人類保持距離。俗話說「狡兔三窟」，小松鼠也不遑多讓啊，牠們的窩分為白天休息和晚上睡覺用的，隱蔽在濃密的枝葉間，以免行蹤被發現。

天邊傳來陣陣雁鳴，近年，有些雁群不再定期遷徙。氣候變遷 ，令一些候鳥變成留鳥。不過北美紅雀本來就是留鳥，牠們只為冬天做出一點點改變。夏天的時候，雄鳥就像要和花朵爭艷，周身亮麗紅羽毛，只有眼眶和緣下有圈黑色，所以牠們又叫紅衣主教鳥；雌鳥則低調很多，除了也有圈黑色、翅膀和尾部稍有一抹紅之外，一身灰色羽毛。

可到了冬天，雄鳥也退去夏天的奪目色彩，變得和雌鳥的夏裝相似，雌鳥則幾乎沒有了紅色，妥妥地把自己保護在退色的冬季裡。

雪花還在飄飄灑灑，它那麼輕盈，卻又那麼有力量。輕盈，是說它可以被一陣北風吹得團團轉；有力量，是說它可以覆蓋大地，催生綠色的春天。雪花來了，春天也不遠了。