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藝文
兒童世界
玩雪橇
何若晴（俄勒岡州，春和學園）
2023-01-11 02:00
下雪了，玩雪橇。
開始總是會撞倒。
玩著玩著就會了，
左腳踩地向左轉，
右腳踩地向右轉。
如果感覺有點冷，
早點回家就好了。
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雷神之所在
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我走進園子裡
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