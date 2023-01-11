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金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

玩雪橇

何若晴（俄勒岡州，春和學園）

下雪了，玩雪橇。

開始總是會撞倒。

玩著玩著就會了，

左腳踩地向左轉，

右腳踩地向右轉。

如果感覺有點冷，

早點回家就好了。

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我走進園子裡

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