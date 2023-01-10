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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

開心的星期天

MICHAEL LO（紐約，美蓓學校）

上個星期天，爸爸和媽媽帶我和弟弟去中央公園裡的動物園玩。因為我可以跟很多可愛的小動物玩，所以很開心。

可惜因為冬天太冷了，有很多動物都沒有出來，但我們還是很興奮地在那裡玩整天。

早上我們去動物園的時候，遊客很少。我們先去看了兔子、羊和牛。 我和弟弟都帶了很多餵小動物的飼料。當我把手伸到小羊鼻子下面，牠馬上聞到了食物的香味，一點都不怕陌生人，慢慢靠近我，然後張開口，很快地就把食物吃進嘴裡。我感覺又緊張又興奮，因為小羊不害怕我，而且還很開心地吃得津津有味。但是弟弟就有點害怕靠近牠們。

接著我們去看猴子。有隻小猴子特別可愛，牠不停地在大石頭上跳來跳去，不知道牠是因為覺得冷還是太興奮，但我感覺牠就是很欣喜似的，畢竟可以自由自在地蹦蹦跳跳，也是一件開心的事。

猴子們很喜歡人們觀看牠的賣力表演，突然，牠一個不小心，差點就滑倒了，嚇得我心臟怦怦亂跳，生怕牠受傷。幸好後來小猴子沒有事，馬上又生龍活虎地繼續蹦蹦跳跳，我才放下心來，笑著說這小猴子真的太調皮了！

接著我也想要去看熊，但是牠們冬眠了，所以我什麼也沒看到。但是弟弟一直吵著要看鴨子，因為他很喜歡餵小動物吃東西。當我們去看鴨群的時候，牠們還在睡覺呢。水彷彿都變成冰，水面非常平靜。但是我們看到鴨群睡了，也只能安靜地走去另外的地方繼續遊玩。

我們玩了很久，直到我們都覺得累了，弟弟馬上提議要找地方休息吃東西。我笑弟弟，說他是一隻饞貓，去哪裡都要找東西吃，爸爸媽媽聽了都哈哈大笑，但最後我們還是聽了弟弟的話，讓他可以休息還可以飽吃一頓。

這天我們在中央公園玩得很開心。我當然想要下次再來，但我希望下次來的時候，天氣是溫暖的，那就可以有更多的動物可以出來玩，我又可以看到牠們，那是一舉兩得，他們開心我們也高興。

動物園 中央公園

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