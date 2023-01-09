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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

鋼琴

唐明敏（台灣）

叮叮咚咚

高山流水

輕重高低

鄉野田園

彈跳有節

白鍵黑鍵

心思百樣

滑過指尖

悲傷歡喜

熱情莊嚴

依譜傳音

情意連綿

琴聲悅耳

牽動心弦

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冬天的家

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