「觀其外知其內，觀其友知其人」，在我的班級裡，有很多人和我一起上課。然而，我的一位同學就像黑暗房間裡的蠟燭，照亮了這個地方。我的同學是個女孩，她又高又瘦，有棕色短髮。她是美國人，是一個非常有活力的人，非常鼓舞人心和充滿愛心。

在高中，每個人都不會和同樣的人一起上同樣的課，但是每天我都有三堂課會見到我的同學。她在我的健康課、合唱課和計算機科學課上。上健康課的時候，時間很早，當我走進教室，她咧嘴一笑，像太陽一樣發光。

我坐在她旁邊，她親切問候，並且非常開心。這很有趣，因為她與我相反：早上，我脾氣暴躁、疲憊不堪，而她卻興高采烈、精力充沛。之後，我們一起上合唱課。在合唱中，因為她聲音很大，所以她幫我找到合適的音符來唱。

接著，我們一起上計算機科學課。即便我們坐很遠，但我們總是互相幫助做功課。這節課後，我們沒有再一起上課，但我們在走廊相遇時，總會興奮地向對方揮手微笑！

我和我的同學每天都相處得很好，但我更喜歡安靜而不是嘈雜的環境。我的同學很大聲，所以有時我會因為不停地說話而感到惱火，但這種情況很少發生。每隔一段時間，我們就像朋友一樣親密。在課堂上，我的同學是一位偉大的領導者，這在課堂上很有幫助，因為在我們的討論中，如果沒有人開口，她就會率先提出想法。她給這堂課帶來的另一個特點是鼓勵和幽默。如果有人答錯，她總是給予鼓勵，她讓課堂變得非常有趣。

與我的同學一起難忘的時刻，是我們的默契手勢。我不記得是如何開始，但有一天在健康課上，我們決定用拳頭撞對方。那天之後，我們開始更頻繁地用拳頭碰對方。這是一次值得紀念的活動，因為這是我一直期待的事情，也是只有我們才會做的特殊手勢。

我從我的同學那裡學到了很多東西，我學會了更快樂、更喜歡上學。我從同學那裡學到的另一件事，是如何變得更加大膽和外向。我是一個內向的人，而我的同學喜歡社交，我從她身上學會如何通過大聲說話、投射我的聲音，以及與更多人交談來更加自信。

未來，我希望我們的關係繼續發展，成更親密的同學和朋友！