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學中文的好處

劉家蓁（紐約，慈濟人文學校）

我認為學中文非常重要，因為在這個世界上，有百分之二十五的人會說中文。中文、英文和西班牙語，便是世界上的三大語文。

我每個星期六在紐約慈濟人文學校學中文，今年已經是第七年了。

我很喜歡去中文學校，因為我不但可以跟我的朋友玩，也可以學到中文。媽媽希望我可以把中文學好，因為我的外公和外婆只會說中文，這樣才能好好跟他們說話聊天。並且，我去台灣玩的時候，就需要說中文。

除了英文和中文，我明年在學校還要開始學西班牙語。到時候，我就會說世界上的三大語文了。

媽媽也說，學了這三種語言，將來一定會很有發展！

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

你知道世界上有百分之二十五，也就是四分之一的人口都會說中文嗎？學中文有很多的好處，其中一個好處是溝通，另外一個好處是帶給生活更多方便。

首先，用中文你可以跟別人說話。比如，當我回台灣探訪親友時，就能用中文跟家人談天，在美國也可以用中文跟朋友聊天。

用中文可以帶給生活更多的便利。特別是，當你去市場買菜，或是去餐廳點菜，使用中文的話，你就可以吃到和買到你想要的食物。

最後，學中文有很多優點，像講話跟讓生活更加便利。現在，你知道為什麼我要學中文了！

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