我的名字是陳晉燁，我有非常多的愛好，像是看視頻、打籃球、踢足球 、游泳、拉小提琴，還有打電腦遊戲，例如堡壘之夜、我的世界、皇家 衝突，以及植物大戰僵屍爭奪鄰居。

這些事情都是我的愛好，因為我很喜歡玩遊戲和看電視，遊戲跟電視既好玩又好看。同時，我也喜歡看別人玩這些遊戲，因為我覺得很有趣，有時候也很好笑。

我出生於二〇〇五年，即將就滿十八歲了。

我想，我也應該要冷靜一下，因為我每天有很多家庭作業，我也必須天天練習拉小提琴。

有空的時候，我會在網路上看好笑的影片，和看我朋友發的東西。我會用的網路社群 平台包括推特、臉書、INS、WeChat和snapchat。

在這些平台上面，我可以看跟許多朋友互動，也能知道流行趨勢。

這些是我的愛好，以及這些事情成為我的愛好的原因。

陳聞傑（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字叫做陳聞傑，我是一個男孩。我在中文學校學習中文。我是個喜歡安靜的人，所以我有兩個愛好，一個是讀書，一個是炒菜。

我的愛好是讀書，因為我覺得透過閱讀各種書籍，可以學很多不一樣的知識。

所以我讀過很多書，而且我每天都讀書，早上讀，晚上也讀，我非常非常喜歡讀書。

我的另一個愛好是炒菜，因為我想在將來只有一個人，沒有父母在身邊時，也可以生活得很好。因此，每當媽媽不在家的時候，就由我來炒菜，味道同樣很好！

這些就是我的愛好。