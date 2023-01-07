我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

我的愛好

陳晉燁（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字是陳晉燁，我有非常多的愛好，像是看視頻、打籃球、踢足球、游泳、拉小提琴，還有打電腦遊戲，例如堡壘之夜、我的世界、皇家衝突，以及植物大戰僵屍爭奪鄰居。

這些事情都是我的愛好，因為我很喜歡玩遊戲和看電視，遊戲跟電視既好玩又好看。同時，我也喜歡看別人玩這些遊戲，因為我覺得很有趣，有時候也很好笑。

我出生於二〇〇五年，即將就滿十八歲了。

我想，我也應該要冷靜一下，因為我每天有很多家庭作業，我也必須天天練習拉小提琴。

有空的時候，我會在網路上看好笑的影片，和看我朋友發的東西。我會用的網路社群平台包括推特、臉書、INS、WeChat和snapchat。

在這些平台上面，我可以看跟許多朋友互動，也能知道流行趨勢。

這些是我的愛好，以及這些事情成為我的愛好的原因。  

陳聞傑（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字叫做陳聞傑，我是一個男孩。我在中文學校學習中文。我是個喜歡安靜的人，所以我有兩個愛好，一個是讀書，一個是炒菜。

我的愛好是讀書，因為我覺得透過閱讀各種書籍，可以學很多不一樣的知識。

所以我讀過很多書，而且我每天都讀書，早上讀，晚上也讀，我非常非常喜歡讀書。

我的另一個愛好是炒菜，因為我想在將來只有一個人，沒有父母在身邊時，也可以生活得很好。因此，每當媽媽不在家的時候，就由我來炒菜，味道同樣很好！

這些就是我的愛好。

社群 足球 皇家

上一則

老書店的鬼魂

下一則

小病人的夢想

延伸閱讀

沉浸式雙語學校受歡迎 法裔演員送女兒讀中英課程

沉浸式雙語學校受歡迎 法裔演員送女兒讀中英課程
華運會感恩志工 勁歌熱舞嗨翻

華運會感恩志工 勁歌熱舞嗨翻
中美文協校際演講賽 愛迪生奪3冠 聯合、梅山各2冠

中美文協校際演講賽 愛迪生奪3冠 聯合、梅山各2冠
亞特蘭大中校暨台灣華語文中心 期末頒獎

亞特蘭大中校暨台灣華語文中心 期末頒獎

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49

有個好媳婦

2023-01-02 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02

旅館驚奇

2023-01-01 02:00
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16
黛安∕圖

白日尚長

2023-01-03 02:02

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成