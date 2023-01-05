最近兩三年，美國越來越不安全了，在校園或在購物中心隨時隨地會發生各種槍殺和搶劫暴力事件。

從一九七零年以來，美國發生了兩千零三十二起校園槍擊 事件，而且這些數字還在陸續增加。槍擊成為美國兒童和青少年死亡率最高的案件：每十名槍擊死亡者中，就有一名年齡在十九歲以下。校園內最常見的槍擊事件直接受害者並不是特別多，但是即使只有一名學生在學校被槍擊，相關的學生、老師、和家人都會受到影響，因為他們目睹學校槍擊事件以後，可能會出現創傷後症候群，擔心自己的安全。校園槍擊事件最令人不安的影響是在發生槍擊事件的學校中充滿著持續的危險感。

因為監獄的人數越來越多，加州 二零一四年的「搶劫除罪化」法案過關，如果搶劫或偷盜的金額在九百五十美元以下，重罪變成輕罪，不但不會被調查，也不會面臨任何刑罰。這樣的結果是警察抓了又放，犯罪的人越來越多，甚至經常集體搶劫商場。很多銀行建議大家穿著和用物低調一點，避免炫耀名牌，可以減低被搶劫的機率。

隨著新冠病毒的傳播，亞洲人被指責感染了新冠病毒，針對亞裔美國人的暴力事件上升。許多美國人對亞洲人的歧視和怨恨導致不合理的攻擊，比如被毆打、割傷、吐口水、搶劫等等。也有許多中國商家和餐廳被毀壞。比如，舊金山街頭今年一月的時候，有一名八十四歲的泰國男子遭遇突襲後死亡。

人們隨意攜帶武器的權利、種族歧視 、和加州的一千塊錢以下無罪釋放造成美國現在的治安問題。雖然目前還是有仇恨犯罪和鬆懈的治安，美國也在慢慢的改進。和別的國家相比能熱情的歡迎不同的人種和文化，是民族大熔爐。我們應該鼓勵公共安全，不要讓無辜的人遭受傷害，減少種族暴力。