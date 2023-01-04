我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

滑雪奇遇記

馮明晶（加州，學園雙語學校）

今天是一個很冷的冬天，外頭正在下雪，恩星跟哥哥融入拿著他們的滑雪板去滑雪。他們先滑「藍色圈圈」區，可是這對他們來說這個太簡單了，所以他們去「雙黑菱形」區，可是這裡又太困難了，所以他們再去「黑菱形」區，終於，他們找到了合適的地方滑雪。

滑雪的時侯，恩星看到一個大洞，恩星脫掉他的滑雪板望進洞裡，洞裡沒有雪，她說：「好奇怪！為什麼這個洞裡没有雪呢？這個洞口這麼大，應該該有雪才對呢！」恩星彎下腰來看這個洞，突然哥哥衝上來，把恩星撞進洞裡。哥哥立刻抓住她的手拉她上來。哥哥問：「妳還好嗎？」恩星回答：「還好！你看這個洞沒有雪，也很熱，你知道為什麼嗎？」

哥哥說：「真是奇怪，我也好想知道為什麼這個洞裡沒有雪。」突然，一陣大風吹來，把哥哥也吹進洞裡，他們兄妹倆都往下洞裡再掉下去了！

這時，一隻兔子從一個小洞跳出來說：「你們為什麼跑進我們的家？」恩星跟哥哥急忙解釋：「不好意思！我們是不小心掉進你們的洞。」只見到處都是緣草，大大小小的兔子快樂地玩耍，真是開心！沒多久，恩星跟哥哥想回家了，哥哥問兔子：「你可以幫我們出去嗎？」兔子點點頭，然後拿出一個很長很長的樓梯讓他們爬出去。哥哥跟兔子道過謝，很快地離開了。

恩星和哥哥到家時，媽媽已經準備了他們最愛吃的拉麵，恩星告訴媽媽爸爸，今天他與哥哥掉進又深又暖的兔子洞的故事，一家人快樂幸福地擁抱。

滑雪

上一則

本事空間製作所翻轉詹記顛覆刻板 為建築嵌入時代感

下一則

回憶

延伸閱讀

玩雪季節到 中西部6滑雪度假村總整理

玩雪季節到 中西部6滑雪度假村總整理
周星馳寶刀未老 滑雪秀好腰力

周星馳寶刀未老 滑雪秀好腰力
滑雪勝地惠斯勒

滑雪勝地惠斯勒
雪季到來 中西部6知名滑雪度假村在這裡

雪季到來 中西部6知名滑雪度假村在這裡

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02

有個好媳婦

2023-01-02 02:00

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成