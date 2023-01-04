今天是一個很冷的冬天，外頭正在下雪，恩星跟哥哥融入拿著他們的滑雪 板去滑雪。他們先滑「藍色圈圈」區，可是這對他們來說這個太簡單了，所以他們去「雙黑菱形」區，可是這裡又太困難了，所以他們再去「黑菱形」區，終於，他們找到了合適的地方滑雪。

滑雪的時侯，恩星看到一個大洞，恩星脫掉他的滑雪板望進洞裡，洞裡沒有雪，她說：「好奇怪！為什麼這個洞裡没有雪呢？這個洞口這麼大，應該該有雪才對呢！」恩星彎下腰來看這個洞，突然哥哥衝上來，把恩星撞進洞裡。哥哥立刻抓住她的手拉她上來。哥哥問：「妳還好嗎？」恩星回答：「還好！你看這個洞沒有雪，也很熱，你知道為什麼嗎？」

哥哥說：「真是奇怪，我也好想知道為什麼這個洞裡沒有雪。」突然，一陣大風吹來，把哥哥也吹進洞裡，他們兄妹倆都往下洞裡再掉下去了！

這時，一隻兔子從一個小洞跳出來說：「你們為什麼跑進我們的家？」恩星跟哥哥急忙解釋：「不好意思！我們是不小心掉進你們的洞。」只見到處都是緣草，大大小小的兔子快樂地玩耍，真是開心！沒多久，恩星跟哥哥想回家了，哥哥問兔子：「你可以幫我們出去嗎？」兔子點點頭，然後拿出一個很長很長的樓梯讓他們爬出去。哥哥跟兔子道過謝，很快地離開了。

恩星和哥哥到家時，媽媽已經準備了他們最愛吃的拉麵，恩星告訴媽媽爸爸，今天他與哥哥掉進又深又暖的兔子洞的故事，一家人快樂幸福地擁抱。