我覺得夢想是人們所追求的生活與未來。正因如此，我也覺得每個人都應該有夢想，無論有多大或渺小，比如說，想要當的職業或以後期待的生活。無論夢想是什麽，都對一個人有龐大的影響。如果一個人沒有夢想，他們可能會活得無聊又無趣，沒有什麽意義。這也意味著夢想對一個人的重要性。

我的夢想就是長大以後能當一名藥劑師，在藥房調配藥品給病人或需要幫助的人。因為我覺得能幫助別人是最有意義的事情，特別是別人給你說一聲「謝謝」的時候，讓我感覺無比快樂。有人可能會問我，如果你想幫助別人，為什麽不去當一名醫生呢？那樣就能夠幫助更多的人。這是因為我怕見血，一看到很多血就會害怕，所以才想要當藥劑師，這樣子又不用看見血，又能幫助別人。最後，我熱愛科學和數學，而當一名藥劑師就要學那兩個科目，所以這也能算一箭雙雕。不但能做想要當的職業，而也能學到我想學的課。還有就是我的化學和數學都很好，所以我覺得當一名藥劑師一定沒問題。以上的觀點就是我想要當一名藥劑師的原因。

為了能夠實現我的夢想，我會非常認真地聽數學和科學課。如果我不理解課堂上學到的東西，我也會複習課內學到的內容。我會沒日沒夜，全力以赴地複習直到我懂。這樣做，我相信一定能當一名藥劑師。在追隨我的夢想時，有可能遇到的困難就是學到的內容對我來說太難懂了，或是要考上一所好大學，要不然可能會難以成為一名藥劑師。可是我相信我自己的能力，一定能克服這些困難。

為了實現這個夢想，我現在在一心一意地學習，我會不惜一切代價來實現夢想。我對我自己的期許就是有好的成績，這樣才能考上一所好大學。我也期許我自己就算完成了這個夢想，我還會為同樣的目標而奮鬥，而那個目標就是為幫助別人，讓全世界的人都能開心。以上就是我的夢想，以及我對我未來的期待。