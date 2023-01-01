我對現在熱門的健身 與減肥的看法是不好。很多時候，人們對健康的看法是說健康的人要瘦，他們宣傳了很多假的減肥方法而讓人們變瘦，其中一種方法是不吃任何的食物。但是，這樣做對身體不好，也很不健康。

我認為除了節食外，還有更好的方法來讓你更健康，比如，你可以每天運動一個小時。這樣做會讓你的身體更強壯，也會讓你更開心。健康的另一種方法是吃營養的食物。很多人覺得營養食品的味道是不好，但這是錯的，世界上有非常多好吃又營養的食物，比如：草莓、蘋果、蛋、不太肥的肉、蔬菜、奶和魚。新鮮食材比加工食品更營養，只要你會用心做，他們還會更美味。

這就是我的看法：吃得好、玩得好，開開心心不用擔心減肥，才是健康的。

陳筠蓁（加州 ，西來中文學校）

我是一個正在發育的十一歲學生，我覺得運動健身以及攝取足夠的營養，對我而言是非常重要的。

以我的身高體重，我一天應該攝取兩千大卡的熱量。因為我很喜歡吃零食，所以我每天吃的熱量可能都超過兩千大卡。這時候，多運動變成我每天必需做的事。

運動方面，我每天跑或走一英里，還跟教練學網球。營養方面，除了在學校吃午餐，在家媽媽會要我多吃蔬果補充纖維。其他像蛋白質 與澱粉類，因為吃零食，已經很足夠了，所以我的營養是沒有問題的。

我們一家人都愛吃東西，所以沒有人刻意減肥。雖然沒減肥，但我聽過一種熱門的一六八減肥法：一天二十四小時當中，八小時可以吃東西，另外十六小時不吃。我覺得這方法並不適合像我這樣上學一整天的人，但也許將來我長大了，需要減肥，我會嘗試這個一六八減肥法。