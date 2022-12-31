我最想感恩的人是我的媽媽，我的媽媽是一個非常慈祥的母親。

我小時候剛開始學走路的時候，媽媽總是很小心地照顧我，怕我摔倒，緊緊跟在我身邊陪伴著，並教我如何一步一步地走下去。到了晚上的時候，媽媽教我讀書，也會講故事給我聽。我的媽媽給了我生命，還教會了我各方面的知識。為了全家人的營養和健康，媽媽每天都會給我們做很多好吃的菜，確保我們吃得好、睡得好。

媽媽每天除了忙碌地工作之外，還要細心地照顧我們的生活、關心我們的學習。在我的成長路上，我非常感恩有媽媽一直以來的照顧與陪伴！謝謝您媽媽，等我長大後，就換我來照顧您！

冼莉珊（紐約，人力中心中文學校）

我最想感恩的人是我的媽媽，因為媽媽為我付出了很多很多。

媽媽給予我生命，哺育我成長。從小到大，在我遇到不懂的事情時，她都會幫助我。媽媽每天做飯給我吃，給我買暖和的衣服，讓我吃得好、穿得暖，並且在我難過的時候安慰我。如果我生病了，媽媽會立刻帶我去看醫生，並一直細心地照顧我，直到我的身體好了為止。

媽媽是我的榜樣，在很多事情上，媽媽總是引導我做出正確的決定，她希望我能成為一個有主見，也獨立自主的人，我的每一步成長都傾注著媽媽的心血。我感恩我的媽媽，我愛我的媽媽！