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孝順就是讓父母安心

張十禾（紐約，慈濟人文學校）

二零一九年，一場疫情席捲全球，撼動了全世界。它奪走千萬人的生命，粉碎了無數家庭的夢想，也改變了我原本的生活步伐和學習模式。在經過了一年半的虛擬課堂學習後，去年九月，紐約公校恢復了實體教學，讓學生們全部回到校園去。因為那時候，五到十一歲的兒童疫苗還沒有核准施打，爸媽對於送我回校園這件事，感到非常猶豫和苦惱。後來，經過一番討論以及多方面考慮後，媽媽做了一個非常重大的決定，就是幫我申請在家自學。

我的自學生活，過得非常自律且充實。每天早上，先做學科的學習，整個下午都用來練琴。過去兩年多來，我參加了十多個音樂比賽，無論小提琴或鋼琴，都有得到獎狀、獎牌或獎盃。去年，我是Nassau String Orchestra的樂團首席；今年加入Nassau Concert Orchestra，再一次幸運地坐上首席的席位。能有更多時間將興趣發展成專長，並且贏得更大的自信，不可否認的，是因為「在家自學」發揮了不少助攻的力量。

我很喜歡在家自學，尤其有大量的時間可以閱讀，真的是一件讓人覺得非常享受的事情。爸爸也喜歡我在家自學，他不用每天早起幫我做便當、送我去學校，還要時時擔心害怕我被疫情波及。媽媽更喜歡我在家自學，她說每天下午固定時間的琴音飄揚，是她一天當中，最放鬆和安心的時光了。

師公上人說，「讓關愛自己的人安心，就是報恩」，上人還說「孝順就是讓父母安心」。我自動自發學習，做好自己應該做的事，讓父母放心。每天吃飽睡好，保持身體平安健康，爸媽自然就寬心。當然，我還會加倍認真練琴，希望未來有一天，能夠用音樂方面的成就，來報答父母用心培育的恩情。

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