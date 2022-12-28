夜幕下，紛飛的白雪靜靜飄落，萬籟俱寂。安安獨自一人挑燈夜戰，為下周的大考複習。突然，天花板上傳出窸窸窣窣的聲響，走走停停，一陣一陣的。雖然這個聲音很輕很輕，但四下無人一片靜默中，是那麼的清晰。

「誰在上面！」安安問道。一陣匆促的腳步聲後，沒有任何回應。安安靜靜地傾聽了一會兒，什麼聲響也沒有。第二天晚上，夜深人靜時，窸窸窣窣的腳步聲再度響起。「你到底是誰？在上面做什麼？」只要安安一出聲，聲響立即消失。

每到深夜，屋裡大家都睡了，閣樓上就會出現神祕的聲響，白天時卻什麼也聽不見。

安安告訴爸爸、媽媽這幾天晚上他在複習功課時，總會聽到屋頂傳出細微的腳步聲，爸爸猜想，是有小動物想找過冬的棲身之地。

這天晚上，爸爸和安安悄悄爬上閣樓，準備找出這個不速之客。看到地板上堆疊的保暖棉，像座小山似的，一坨又一坨的。看來，訪客是個小家族啊！

爸爸和安安躲在閣樓的一角，默默地等待著。一片靜寂中，他們看到屋簷的縫隙中，鑽進一團毛茸茸的黑色身影，一隻接著一隻，又一隻，原來是浣熊媽媽帶著兩隻小浣熊爬了進來。咕溜溜的大眼睛轉呀轉，慢慢的躡手躡腳爬進鋪在閣樓上的保暖棉中。

浣熊有尖銳的犬牙，面對威脅時，具有攻擊性，帶著幼崽的浣熊媽媽尤其危險。爸爸示意安安不可驚動牠們，兩人悄悄下了閣樓。

「寒冷的下雪天，可憐的小浣熊怎麼過冬啊？這麼冷的天氣，要找食物肯定很難！」安安看到可愛的小浣熊，想到媽媽剛買了一包核桃 ，他想抓一把核桃給浣熊們吃。

「安安，浣熊是夜行性的野生動物，可能攜帶有鼠疫、狂犬病毒，不能養在家裡。你給牠準備了食物，如果牠從此長期住下來，可能造成許多問題，比如：破壞房子、帶來傳染病……等等。我們可以想別的辦法幫助小浣熊。」

隔天早上，爸爸帶著安安觀察浣熊進屋的路線，推測牠們是順著大樹的枝幹爬進來的。爸爸把靠近外牆的樹枝鋸掉，接著釘了一間小木屋。安安把樹枝、草屑鋪在小屋裡，再放些玉米、蔬果後，把小木屋掛在樹幹上。

自從安安一家為小浣熊準備糧食和過冬的小木屋後，閣樓上的客人有了自己的家。從此，午夜神祕的腳步聲不再出現。