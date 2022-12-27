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假如我是一顆星星

陳天熙（紐約華僑學校）

如果我現在有一瓶《哈利波特》變身藥水，我最想變成一顆星星，一顆發亮發光的星星。星星給人們一種神秘的感覺。我可以在宇宙中生存很久很久，陪伴我的太陽現在已經是四十六億歲了。作為一顆星星，我能建立行星，還有其他很棒的能力，而正是這些能力，讓我覺得星星是最好的選擇。

在宇宙中，星星有很多種。天文學家用不同光的顏色去分類星星。紅色的星星代表很老的，藍色的星星代表年輕的，白色的星星代表中年的。我想變成一顆藍白色的星星，因為我不想做一顆很老的星星，但是我也不想做一顆太年輕的星星。如果我是一顆藍白色的星星，別人看我就會覺得我很美麗，他們會寫很多關於我的詩、書、畫和電影。人們看到我的光環，可能還會以為我是什麼偉大的神。

從古代到現在，人們用了很多金錢、資源和人力去研究星星是什麼。古代的天文學家會仰望天空，想知道是什麼讓星星在天空裡運行。人們看到星星的運動是有規律的，是可以預測的。所以，人們把星星的運動過程作為人類的命運圖，人們認為星星跟他們的天命有很大的關係。人們寫了很有多關於星星的書籍，例如有星空地圖、星座表、星座書等等。現代的科學家，努力地去製造望遠鏡和火箭，以探索和研究星星在宇宙裡可以存在多少億年。

星星和人們有著密切的關係，星星可以幫助航海員在茫茫大海中分別到方向，也可以幫助地球有規律地運行。當人們迷失方向時，星星可以帶領他們回家；人們在失意時，星星會帶給他們希望和自由。假如我是天空上的星星，我會用我的光和溫暖去照耀人們的心靈，也會陪伴他們到老。所以，這就是我想變成星星的原因。

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