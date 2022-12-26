自從我開始學小提琴後，我就非常喜歡拉小提琴。通常，我把老師指定我們練習的曲子拉完後，我會挑戰自己，去拉比較難的曲子，而且是老師還沒教過的曲子。有時候，如果我有聽到喜歡的歌，也會自己去網路上找譜來練習。現在，我每天至少都花一個小時以上來練琴。雖然我練琴花的時間比其他同學還要多，但我也因此進步得比較快。我覺得既然有心要學小提琴，應該就要好好學，這樣得到的也會比別人還要多。

因為我比較努力，我比其他同學得到更多機會。舉例子來說，我一開始學小提琴，是因為學校的弦樂團，除了弦樂團的老師，我沒有一個小提琴老師會額外教我拉琴。但是，經過我的努力，我得到了音樂獎學金，讓我可以免費獲得三個月的一對一小提琴課。前幾個月，弦樂團老師鼓勵我甄選ILMEA的弦樂團。我發現雖然我用比別人還要多的時間練琴，但就是因為如此，得到的也比別人多。後來，因為我努力地練習，我真的被甄選進入了ILMEA的弦樂團。我的小提琴老師也看到了我的努力，所以一直都對我很好，給我更多機會。老師也建議我，挑戰看看甄選進入Dupage Youth Symphony Orchestra。我想，如果我一開始的付出沒有這麼多，或許我剛剛說的那些事情，根本就不會發生。

舉個反例，學校弦樂團裡的一些同學，放學後連樂器都沒帶回家，更別說練琴了。練團的時候也不夠專心，還會跟其他同學聊天。他們對樂器練習的時間付出不多，所以後果當然也不太好。可以想像，他們拉得沒有很好，所以會被老師安排坐在樂團的最後面。其實，我之前也有一段時間比較偷懶，每天幾乎都沒練琴，那段時間就是前年的暑假。暑假過完，回學校拉小提琴時，我才發現我的技術變差了。後來花了好一段時間，才又練回一手好琴藝。現在回想，如果我當時曾付出更多的話，我就會得到更多，現在我的琴藝，應該就會更上一層樓。

從這裡我們可以知道，不管做什麼事情，只要付出的多，就會得到的比別人多；如果你付出的少，那麼結果就不會很好。

有一句靜思語，可以用來形容我剛剛說的意思：「多做多得，少做多失」。