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垃圾都去哪了

胡鳴謙（加州，西來中文學校）

有一天，Ted在想一件事情，垃圾都去哪兒了呢？

垃圾需要分類，就像垃圾筒有黑、綠和藍一樣。雜草給綠筒，藍筒用來裝可以回收的東西，黑色的用來裝沒用的垃圾。綠色筒裡的垃圾可以埋進土坑裡，像剩飯菜葉、果皮、樹葉和雜草。它們會變成有機肥料，食物的垃圾會有蟲子吃它們，最後會讓土地肥沃，土地就會長出更多更好的東西，讓動物和人有食物可以吃。

在海邊可以看到很多塑料垃圾，但垃圾不可以丟海裡，因為這樣會殺掉魚類。不能回收的塑料袋應該扔進黑色的筒裡，可以回收的裝進藍色的筒。

垃圾太多，有些會燒掉，但燒也不好，因為燒會產生有毒氣體，那樣對人也不好。

因此，一些不用的東西可以捐給需要的人，或是交換、賣掉，這樣就比扔掉好多了！

泰詩蕾（加州，西來中文學校）

在一個晴天，我去姊姊的家玩。在姊姊家，我們吃了三明治，沒吃完的三明治姊姊要我扔進棕色的垃圾筒，因為棕色的垃圾筒是放不要的食物。

姊姊家有很多不要的衣服，因為姊姊長大後，衣服小了。姊姊問我，這些不要的衣服怎麼處理呢？我說，這些衣服應該可以捐贈給Goodwill。Goodwill，把我們的東西賣了換錢，再去幫助別人。

在Goodwill，我看到一個科學家，我跟他說，我知道在海邊有很多垃圾，科學家說垃圾在海裡不是一個很好的現象，因為海裡的動物們可能會因此死掉，不過我們可以去海邊清理垃圾。科學家問我們要不要一起去海邊「淨灘」？於是我們約了一天去海邊清理垃圾。

關於清理垃圾，我們學到了很多東西，我很開心。

加州

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