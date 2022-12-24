聖誕老人來了，他有一大包禮物，要送給誰呢？

聖誕老人首先去了動物村莊。他先去大牛先生的家，送給牠一個小火車。他再去小豬的家，送給牠一個小娃娃。然後，他再去猴子家，送猴子弟弟一只手表、送猴子姊姊一瓶面霜、送猴子爸爸一雙襪子、送猴子媽媽一串香蕉。

接著，聖誕老人去了北極城市。他先去北極熊的家，送北極熊一支手機 。他再去海豹的家，送牠兩輛小車子。他再去北極狐狸的家，送牠樂高玩具。然後他再去企鵝的家，送企鵝一個拼圖遊戲。

最後聖誕老人去了沙漠。他先去駱駝的家，送牠一個電動遊戲。他再去蛇的家，送蛇一個籃球。他最後去蠍子的家，送蠍子一雙鞋子。

聖誕老人送完禮物就要回家了，每個人都拿到了禮物，我怎麼沒有禮物呢？我急忙送訊息給聖誕老人，告訴他我已經準備好牛奶和餅乾，問他什麼時候會來送我聖誕禮物？我想要樂高玩具喔！

馮美麗（加州 ，學園雙語學校）

我是一隻小狗，主人叫我小明。我的主人是瑪麗和她的姊姊麗麗。

聖誕節 前一天，瑪麗和麗麗在打雪仗，我追著他們玩，玩累了就回家，可是，睡覺時，我聽到一個怪聲音，瑪麗和麗麗也聽到了。瑪麗說：「我覺得是聖誕老公公來了，我們去看吧！」果然，聖誕老公公和他的狗到了我們家，可是他的腿受傷了！

聖誕老公公說：「我的腿受傷，我不能去送禮物，你們可以幫忙嗎？我的狗可以引導你們。」我們都很驚訝！瑪麗則是平靜地說：「我們可以幫你送禮物！」接著，我們跟著聖誕老公公的狗，上了雪橇。

我們去了很多地方，已經有人起床了，所以我們趕快跑回雪橇。

最後，終於送完了禮物，我們就回家了。聖誕老公公非常感謝我們，還拿出了禮物送給我們。

我們有一個很不同的聖誕節，這個聖誕節是我最愛的一個聖誕節！