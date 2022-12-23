我們家裡有爸爸、媽媽、我和弟弟多多。

爸爸教我跳舞，教得很好。他會看著老師拍的示範錄影片，然後告訴我應該跳什麼動作。十二月我要參加一個跳舞表演，其中有一支舞是我的獨舞。以前，我不是很熟悉那支舞，但現在有爸爸帶著我練，所以我很會跳那支舞了。

爸爸會修東西，修得也很好。有一次我們在路邊騎車，媽媽的自行車突然壞了，爸爸走過去，掏出工具，然後就把媽媽的車鏈條掛回去了。還有一次，多多的機器人馬達壞了，爸爸把馬達拿到公司跟同事一起修好了。回到家，爸爸把修好的馬達裝進機器人裡，多多的機器人又會動了。

記得有一次在學校，我看到一個袋子的拉鏈壞了，就跟老師說我爸爸很會修東西，所以她就讓我把袋子帶回家給爸爸修修看。我把袋子拿回家後，爸爸搬來他的工具箱開始修理，過了一會兒就修好了。當我把那個新修好的袋子給老師時，她就說爸爸是一個會創造奇蹟的神奇的工程師！

媽媽也很神奇，她很會紮頭髮。有一次，她學著怎樣給我編法式辮子，媽媽只用了兩天就練會了。現在她每個周末都給我編漂亮的法式辮。

媽媽還很會寫程式。她的電腦螢幕上面總是有很多代碼，看起來非常複雜。去年因為疫情 ，我們不能聚會，吳老師就讓春和學園的學生們朗讀了兩首長長的古詩，每人讀兩句，大家在家裡錄影，媽媽就把這一段影片配上音樂連接起來，成了網上詩歌朗誦會，大家看了都說真是太美了！媽媽還用電腦繪圖，畫了一棵大大的樹，把吳老師和學生們的照片放在樹上，看起來像一顆顆果子，也像一朵朵小花，很美麗！我覺得媽媽是一位能發明東西的神奇設計師。

弟弟多多很善於跟別人說話。有一次，我們在一個公園拿到一份尋寶遊戲表，但沒有筆填寫。多多就跑到遊客中心找工作人員，他回來時，手裡拿著兩支筆，一支給了我，另一支他自己用。

我呢，我也有很多做得好的事情，但是我不想在這裡說了，因為會像吹牛一樣。