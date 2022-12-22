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最美的聖誕節

麥小耘（加州，College Elementary School）

每年，聖誕老公公會駕著魔法雪撬送禮物。他的小矮人和馴鹿平常都吃喝玩樂，但到了十二月時，大家都會辛辛苦苦地工作，用世界上最美、最漂亮的包裝紙來包裝禮物。

三天後就是聖誕節了，聖誕老公公準備開始送禮物。他送禮物到亞洲、歐洲、大洋洲和南美洲，最後剩下一個禮物，他決定送給最幸運的小孩。

第一天晚上，聖誕老公公飛到墨西哥。他覺得墨西哥很熱！大家已經入睡了，聖誕老公公像豹一樣悄悄地把紫色的禮物丟進一個煙囪裡。他知道住在這裡的小男孩叫小非，還沒有得到禮物。

早上，小非看見禮物，心裡很疑惑，「奇怪，是誰送這個禮物給我？」他一看見裡面的東西，小非就大喊：「這個什麼呀？我不喜歡！」便把禮物丟出窗外。聖誕老公公撿起禮物，叫他的馴鹿飛到麻薩諸塞州。

第二天，聖誕老公公到麻薩諸塞州的時候，已經凌晨兩點。聖誕老公公擔心時間不夠，就等住在黃色屋子裡的小朋友沒看煙囪的時候，把禮物放進裡面。等了一會兒，紫色的禮物又從窗戶彈出來。

聖誕老公公撿起禮物，飛到內華達州。聖誕老公公開始累了，很想睡覺。他堅持要把最後的禮物送了才休息。他心想，住在這裡的小雲一定會喜歡這個禮物！但是，剛丟進去的禮物又飛出來！「哎呀，小朋友怎麼那麼挑剔！」聖誕老公公想。

最後，可憐的聖誕老公公叫：「馴鹿，飛到加州！」

聖誕老公公覺得加州很好，有漂亮的屋子，每年聖誕節的時候，大家都會把自己的家裝飾地五彩繽紛，讓家變得更溫暖、更漂亮。聖誕老公公選了一個淺藍色的家，他把禮物放在煙囪裡。聖誕老公公自言自語地說：「希望小朋友喜歡這個禮物！」他躲在窗戶下，一邊看著住在這家的雪花，一邊幫馴鹿找地方躲起來。突然，雪花看見了紫色的禮物。她打開禮物，眼睛亮了！是一個很可愛的老虎洋娃娃！雪花緊緊抱住她的新禮物：「媽媽！快看我的新娃娃！」 聖誕老公公的任務完成了，終於可以回家了。

聖誕老公公送完最後一個禮物，回到溫暖的家中。他想，今年的聖誕節真好！

聖誕節 加州 墨西哥

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