很久很久以前，女孩雪花在廚房裡給聖誕老公公準備牛奶 和餅乾。每年，雪花都會收聖誕節 的禮物，她期望今年聖誕老公公給她最想要的芭比娃娃或小熊娃娃。但是聖誕節早上，雪花一大早起來，她並沒有看到聖誕老公公給她的禮物！

雪花很難過，跑到外面查看是不是聖誕老公公把禮物放在院子裡，結果她並沒有看到禮物，卻看到了一個雪橇在馬路邊停著。雪花往雪橇跑過去，並坐到雪橇上，她對雪橇說：「帶我去聖誕老公公的家。」說完，雪橇真的就飛上天，飛往北極，飛向聖誕老公公的家。

嗖嗖！開始下雪了，天氣也開始變冷了，聖誕老公公的家也就快到了。前面的紅綠燈閃閃發光，那就是聖誕老公公的家！

雪花悄悄地走近聖誕老公公的家。，雪花看到遠處有一個身穿紅袍，肚子圓滾滾，臉上還掛著白鬍鬚的人。這就是傳說中的聖誕老公公。

聖誕老公公問：「雪花，你為何在我家？」雪花回答：「你忘記給我禮物了」。「哈、哈、哈！對不起。我來給妳做個禮物，好嗎？」聖誕老公公問。雪花點點頭，就跟聖誕老公公走。

過了五分鐘，聖誕老公公和雪花到了聖誕老公公的工作室。「這個是我的工作室。這裡有各式各樣的東西。小朋友，妳要什麼禮物呢？」聖誕老公公問。「我想要芭比娃娃！」雪花回答。

聖誕老公公從袋子裡拿出了金色長髮、眼睛閃閃發亮、身上穿著亮晶晶晚宴服的芭比娃娃！雪花高興地向聖誕老公公道謝。

隨後，聖誕老公公帶著雪花坐上雪橇要送雪花回家，當他們正飛過北冰洋，一陣風把雪花的禮物吹到大海裡！雪花大喊：「我的禮物！」「別擔心，我可是聖誕老公公啊！」聖誕老公公說完，迅速地把雪花的禮物撈上來。「謝謝聖誕老公公！」雪花說。「哈、哈、哈！不客氣。」聖誕老公公微笑著。

當雪花到家的時候，已經是晚上了。雪花爬上床，拿著她的聖誕禮物開心地說：「這真是個難忘的聖誕節！」