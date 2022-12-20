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唐明敏（台灣）
2022-12-20 02:00
有個跟屁蟲
老是黏著我
揮也揮不去
抖也抖不掉
隨著光線轉
身形難預料
一旦光溜走
他也不見了
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一百一十多年後的餘響
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秋末荷殘無人徑
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2022-12-17 02:02
當時只道是尋常
2022-12-13 02:01
大媽不大媽
2022-12-16 02:00
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