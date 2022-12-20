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摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

影子

唐明敏（台灣）

有個跟屁蟲

老是黏著我

揮也揮不去

抖也抖不掉

隨著光線轉

身形難預料

一旦光溜走

他也不見了

上一則

一百一十多年後的餘響

下一則

秋末荷殘無人徑

熱門新聞

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老陳失蹤了四十年

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三人行（上）

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大媽不大媽

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