聖誕節 是什麼？或許對於大部分人來說，聖誕節是歡樂的時光，但對我來說，它是悲傷的記憶。

我六歲時，初來到美國，那時我不知何謂聖誕節。我只聽眾人說那是一個美好的節日，它不像新年，不像中秋節，不像感恩節，亦不是情人節。當聖誕夜晚降臨，大家熟睡時，就會有一位人稱聖誕老人的人偷偷給我們送來禮物。於是，我愈發期待著聖誕節的到來，每天都幻想能在聖誕老人那得到我朝思暮想的物品。

終於，這一天來了。我興奮地想著聖誕節我們會怎麼過，畢竟這是我們到美國後的第一個節日。可是那一天，我們並沒有做任何特別的事，只是買了棵聖誕樹、吃了頓豐盛的晚餐。我雖然自己安慰自己，心想禮物才是關鍵，但不免還是有點傷心。

等到了睡覺時間，上了床、閉上雙眼後，我卻興奮不已，不管怎樣就是睡不著。突然，我想起了朋友說不睡覺的話，聖誕老人是不會來的。因此，我絞盡腦汁想讓自己入睡，嘗試了各種方法，終於，在幾個小時後，我成功地睡著了。

第二天起床，我非常失落，家裡的任何地方我都找不到禮物的痕跡。「為什麼沒有？」 後來我想明白了，可能是因為我睡得太晚了，所以聖誕老人不想來。雖然十分難過，但是我很快就靜下心來，繼續等待下一年的聖誕節。

日月如梭，很快一年就過去了。平安夜那天，我想起了前一年的教訓，為了晚上睡覺時能馬上就酣然入夢，我白天的時候，從早上就跟朋友一直玩到下午。回到家後，我已經非常累了，一心想著：「如此，我晚上一定能很快就睡著。」

這一年家裡倒是跟前一年一樣，沒什麼特別的活動。晚餐過後，我很早就上床了，沒有多做其他額外的事。但是，第二天一早醒來，還是沒有見到禮物。我非常失望，一連好幾天我都沒有開心過。

就這樣，時間過了一年又一年，我依然沒有收到來自聖誕老人的禮物。隨著逐漸長大，我想通了很多事，也包括想通了那些年聖誕節發生的事。雖然我已經不再期待會有禮物的降臨，然而聖誕節，已成為了我心中抹滅不了的遺憾。