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學中文的好處

馮沛瑄（紐約，慈濟人文學校）

中文是一個非常重要的語言。我認為中文是一種很有用的語言，因為它是世界上第二大語言，世界上有百分之二十五的人以中文為母語，或正在學習說中文。懂中文意味著具有與很多人溝通的能力，如果一個人懂中文，就能和很多人交流。

旅行時，懂中文有助於用自己的語言與人交談。知道如何說中文可以幫助你在不同國家交朋友，還可以為旅行時不會說中文的人翻譯。拜訪會說中文的朋友或家人時，與他們交談和練習會更容易。如果他們不會說中文，你可以教他們。

學中文很有趣。我喜歡學習有趣的成語，許多成語都用有趣的故事來解釋它們。學習中文時，你會了解單詞的涵義，例如「明」有單詞「日」和單詞「月」。

最後，學習中文很重要，因為我可以更多地了解自己的文化，它還使我能夠與祖父母講話，並了解他們說的故事。此外，學習中文還可以幫助我與朋友分享我的文化，我可以講故事，比如十二生肖的來源。

這就是為什麼學習中文很重要—交流、翻譯和了解你的文化！

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

學中文有很多好處。學中文可以跟朋友或家人溝通，也可以知道一個國家的語言及文化。

第一，學中文可以跟家人、朋友和老師說話。學中文不但可以談天，而且還可以看中文頻道。比如，我每星期都跟台灣的家人聊天，所以更了解他們。

第二，學中文也可以去一個國家旅行。當你在旅行的時候，你可以學到他們的文化和歷史。

學中文優點多，不但可以跟人對談，還能明白一個國家的文化。

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