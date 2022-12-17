一年中有很多不同的節日：如新年、萬聖節 、感恩節、聖誕節 等。我最喜歡的節日就是聖誕節。

每年聖誕節，爸爸都會把聖誕樹拿出來擺放在客廳，我和媽媽負責裝扮聖誕樹。我會用不同顏色的燈、彩球、彩帶和鈴鐺來裝飾聖誕樹，我還會把自己畫的小圖片掛在樹上。每年聖誕節我都會收到禮物。晚上，我們睡覺後，媽媽就會把禮物放在我和哥哥的床邊，第二天，我們一睜開眼睛就會看到神秘的禮物。我每次都會迫不及待地拆開禮物，也很喜歡這些禮物。

我堂弟的生日也在聖誕節，所以我們就把堂弟的生日派對和聖誕節一起過。我們會買很大的生日蛋糕和很多不同的食物，大家一起唱生日快樂歌，玩得很開心。

聖誕節有時會下雪，我很喜歡玩雪。雪又白又美麗，堆起來的雪人好看又可愛。聖誕節有這麼多好玩和好吃的東西，還有禮物拿，我最喜歡了。

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的節日是聖誕節。聖誕節是每個人都喜歡的節日，尤其是小孩子們都盼望能看到聖誕老公公，期待聖誕老公公在聖誕節晚上給自己送來禮物，讓自己的願望成真。

聖誕節期間，可以看到家家戶戶的門前或庭院擺放著很漂亮的聖誕樹，聖誕樹上掛滿了各式各樣的燈飾，小小的燈飾閃閃發亮，好像小星星在眨眼睛，漂亮極了。

聖誕節我們一家人都會去奶奶家聚餐，還有伯伯一家和姑姑一家，大家一起在奶奶家吃聖誕大餐，這一天是奶奶最開心的時刻，大家歡聚一堂，笑語歡聲共度聖誕。飯後，大人們在聊天，我和表哥、表姊一起玩耍，我們玩得很開心。這就是我最喜歡的節日。