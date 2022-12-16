滴水成河，粒米成籮；勿輕已靈，勿以善小而不為。每個人的力量雖小，但是大家一起努力的話，團結力量大，就可以成就大事，縱使是非常艱困的事情，也能靠著每個人的一份力來共同完成。

如今的地球暖化 ，是因為人們製造太多的二氧化碳等溫室氣體，地球暖化造成了北極的冰溶化了，進而導致海平面上升，地球上有部分的土地都被海水淹沒了，人們跟動物都沒有地方可以住，很多自然資源也都消失了。另外，人們製造太多的二氧化碳會引起天氣變化，造成天然災害，像是近年加州 的野火，還有路易斯安那州的颱風，這些天災都讓許多人受傷或死亡。

有許多方法可以減少資源的使用，而我們一般人可以簡單實行的方法也很多。如果我們每個人都從自身的小事做起，就可以幫助地球節能減碳 。我可以提供幾個方法讓大家參考，第一個方法就是我們可以穿哥哥姊姊穿過的舊衣服，還有重複利用別人用不到的家具，這樣可以減少資源的浪費。第二個方法就是回收塑膠瓶、廢紙、紙箱等可以再利用的垃圾。第三個方法就是隨手關水關燈，出門多走路、搭大眾較通工具或騎腳踏車，少開車，以減少碳排放。第四個方法就是多種植樹木、造林，因為樹木會行光合作用，吸收二氧化碳、製造氧氣。這些簡單方法，不用太費力就可以幫助我們的地球。

滴水成河，粒米成籮；勿輕已靈，勿以善小而不為。保護地球就從我們開始做起！