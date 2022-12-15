中國每年的十二月初八，有一個傳統節日，叫臘八節，或稱臘八。臘八節是祭祀祖先和神靈、祈求豐收、吉祥和避邪的節日。在中國，有臘八節喝粥的習俗，那個粥就叫臘八粥。

臘八粥的傳統食材包括大米、小米 、玉米、薏米、紅棗、蓮子、花生、桂圓和各種豆類，諸如紅豆、綠豆、黃豆、黑豆、蕓豆等。但是，各地的臘八節有各自不同的風俗，連帶臘八粥也有了各自不同的風味。我媽媽的老家在河南省的農村，疫情 前一年我和媽媽回姥姥家過年時，就享用到了姥姥家獨特的臘八粥。

臘八前一天，姥姥就準備了一堆做臘八粥的材料，有小米、蘿蔔、豆腐、麵條、粉條、香菜等。臘八節一大早，姥姥就起來熬臘八粥，只見姥姥先把小米熬爛，再把蘿蔔切成片、豆腐切成塊、粉條切成段，再放入鍋中，隨後再把麵條也放進去，最後出鍋前再撒上香菜。但是熱氣騰騰、令人垂涎欲滴的臘八粥出鍋後，姥姥不允許我們馬上盛到碗裡吃。我忍不住詢問了媽媽，媽媽給我講了一個當地的傳說。

傳說很久以前，棗樹是不結果的，所以沒有人種植棗樹。棗神很不高興，於是祂化身一個老太太來到人間。棗神老太太隨手畫了一片棗園，而那個棗園裡的棗樹都結了棗。人們發現紅艷艷的棗子後，都迫不及待摘下來品嚐，結果發現棗子非常香甜好吃。大家急忙詢問老太太怎樣才能讓棗樹結出如此美味的果實，老太太告訴大家，只要每年臘八節這天給棗樹澆些臘八粥，棗樹就會結出棗子。此後，過臘八節時，當地人們總是先給棗樹澆些臘八粥，然後自己才喝。這就是姥姥不讓家裡人馬上吃臘八粥的緣故。姥姥煮的臘八粥是鹹味的，我品嚐著，覺得很好喝，可以媲美大多數甜味的臘八粥。

過完春節後我和媽媽就回北京 了，因為疫情，已經兩年沒能再去姥姥家喝臘八粥，但那鹹味臘八粥的味道，是我舌尖上至今難以忘懷的獨特美味。