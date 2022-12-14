每年在爺爺奶奶家過感恩節的傳統雷打不動，這一天在爺爺奶奶家可以看到許多親戚，大人小孩三代同堂。爺爺奶奶會打點一切，吃的喝的早就準備好，大家只需要快樂聊天遊戲。

傑米還記得去年感恩節堂妹們的一席話，那天他們說著各種話題，傑米忽然發現，幾個堂妹竟然都吃素！傑米問為什麼？她們七嘴八舌，一個說，我們愛地球呀，畜牧業消耗太多資源，製造太多污染。 一個說，要注重健康，肉食不利健康。還有一個說，要關心動物權利啊，屠宰場很殘忍的，看過那些視頻，你再也不想吃肉。

那次回家以後，傑米做了一番調查，他和媽媽商量，改變自己瘋狂吃肉的愛好。不過他並沒有成為素食者，那是有原因的。爸爸酷愛BBQ，一看到天氣好，馬上就說要燒烤，傑米捨不得讓爸爸戒掉BBQ；媽媽熱愛研究食譜 ，傑米也不忍心讓媽媽戒掉烹飪愛好。傑米認為，與其做一個素食主義者，不如養成一種低碳環保的生活習慣。他選擇做一個「彈性素食主義者（Flexitarian）」，偶爾還是會吃肉，他想用自己的辦法綜合減碳 。爸爸媽媽也同意減少攝取肉類，但仍保留生活樂趣，做更健康的食物，盡量取得平衡。

傑米找到低碳環保最好的榜樣，就是鄰居吳爺爺。吳爺爺每個星期只扔一小袋垃圾，少得「可憐」。吳爺爺是怎麼做到的？他不買那些過度包裝的商品，又把每一樣能循環再用的資源垃圾分門別類，甚至撿起別人丟掉的資源垃圾整理好，比如塑料容器、玻璃容器、釘子、鐵絲、易拉罐，還有廢電池、廢舊電器等等。收集到一定數量之後，他都不惜開車很遠送去不同的回收站。傑米看過吳爺爺整理人人眼裡的「廢紙」：他把信封拆開，剪掉塑料的地址窗口，再把剩下的紙鋪平收好。就這樣一點點積累，裝滿一箱後，開車送去回收站。在向吳爺爺學習的過程中，傑米家的垃圾減少了。吳爺爺也常常幫助他們把可以循環再用的東西送去回收站。

近來，傑米竟把「斷捨離」掛在嘴邊，問他聖誕節 想要什麼禮物？他說只買必需品就好！在他的影響下，爸爸媽媽也不再瘋狂購物。

今年感恩節，大家在爺爺奶奶家歡聚一堂，敏感的姑姑首先發現：你們三個怎麼清瘦了？爸爸誇耀傑米的毅力和給家人帶來的變化，傑米卻謙虛地說：我倒是要謝謝堂妹們呢，這一年試行低碳環保生活，是受到你們的啟發啊！