我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

傑米愛地球

吳輝（紐約）

每年在爺爺奶奶家過感恩節的傳統雷打不動，這一天在爺爺奶奶家可以看到許多親戚，大人小孩三代同堂。爺爺奶奶會打點一切，吃的喝的早就準備好，大家只需要快樂聊天遊戲。

傑米還記得去年感恩節堂妹們的一席話，那天他們說著各種話題，傑米忽然發現，幾個堂妹竟然都吃素！傑米問為什麼？她們七嘴八舌，一個說，我們愛地球呀，畜牧業消耗太多資源，製造太多污染。 一個說，要注重健康，肉食不利健康。還有一個說，要關心動物權利啊，屠宰場很殘忍的，看過那些視頻，你再也不想吃肉。

那次回家以後，傑米做了一番調查，他和媽媽商量，改變自己瘋狂吃肉的愛好。不過他並沒有成為素食者，那是有原因的。爸爸酷愛BBQ，一看到天氣好，馬上就說要燒烤，傑米捨不得讓爸爸戒掉BBQ；媽媽熱愛研究食譜，傑米也不忍心讓媽媽戒掉烹飪愛好。傑米認為，與其做一個素食主義者，不如養成一種低碳環保的生活習慣。他選擇做一個「彈性素食主義者（Flexitarian）」，偶爾還是會吃肉，他想用自己的辦法綜合減碳。爸爸媽媽也同意減少攝取肉類，但仍保留生活樂趣，做更健康的食物，盡量取得平衡。

傑米找到低碳環保最好的榜樣，就是鄰居吳爺爺。吳爺爺每個星期只扔一小袋垃圾，少得「可憐」。吳爺爺是怎麼做到的？他不買那些過度包裝的商品，又把每一樣能循環再用的資源垃圾分門別類，甚至撿起別人丟掉的資源垃圾整理好，比如塑料容器、玻璃容器、釘子、鐵絲、易拉罐，還有廢電池、廢舊電器等等。收集到一定數量之後，他都不惜開車很遠送去不同的回收站。傑米看過吳爺爺整理人人眼裡的「廢紙」：他把信封拆開，剪掉塑料的地址窗口，再把剩下的紙鋪平收好。就這樣一點點積累，裝滿一箱後，開車送去回收站。在向吳爺爺學習的過程中，傑米家的垃圾減少了。吳爺爺也常常幫助他們把可以循環再用的東西送去回收站。

近來，傑米竟把「斷捨離」掛在嘴邊，問他聖誕節想要什麼禮物？他說只買必需品就好！在他的影響下，爸爸媽媽也不再瘋狂購物。

今年感恩節，大家在爺爺奶奶家歡聚一堂，敏感的姑姑首先發現：你們三個怎麼清瘦了？爸爸誇耀傑米的毅力和給家人帶來的變化，傑米卻謙虛地說：我倒是要謝謝堂妹們呢，這一年試行低碳環保生活，是受到你們的啟發啊！

減碳 聖誕節 食譜

上一則

為追女孩迷上巧克力 鄭畬軒打造台灣品牌 獲國際獎肯定

下一則

雲中的民歌

延伸閱讀

白宮幕僚長：拜登將於新年後宣布競選連任

白宮幕僚長：拜登將於新年後宣布競選連任
飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警

飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警
醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增

醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增
感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21

爸爸不見了

2022-12-09 02:01

回味似水年華

2022-12-08 02:01
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘