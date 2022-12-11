美國橫貫東西兩岸的鐵路，最早以前是由美國雇用吃苦耐勞的華工，讓他們建造的。當年華工們坐了五十多天的船才到達舊金山 ，下船以後就被送去聖瑪爾塔大雪山的唐納隘口工地開始建築鐵路。

在工地工作的任務很危險，有雪崩、生病或過勞，因此造成很多華工死傷。華工們用採礦的石頭、木頭和水泥蓋了一條長長的隧道，叫做「中國牆」。後來，東西兩岸的鐵路通了，可是鐵路公司不讓華工參加通車典禮，鐵路公司沒有讓人知道華工們的功勞。

自從東西橫貫鐵路通了以後，增加了美國東西兩岸的繁榮和便利，也縮短了人與人之間的距離。由於鐵路一年四季都可以通行，人們漸漸地了解並肯定了華工的功勞，而這段歷史也慢慢地為人所知。這道長長的「中國牆」也成為了華工留給後人的禮物！

趙浩賢（紐約，長島 慈濟人文學校）

美國東西橫貫鐵路是一八六二年開始建造的，建造鐵路的工人大約有一萬七千多人，其中有百分之九十是中國人。

這些參與建造橫貫鐵路的工人全部都是用手、用鑿子一點一滴建造的。工人們翻山越嶺，為了修築鐵道甚至用炸藥炸毀部分山體。由於任務面臨了雪崩、生病、勞累等危險，施工中死傷的華工有數千人。

一九六九年五月，美國橫貫東岸和西岸兩岸的鐵路連接了。這使人們能夠以更低的成本和更快的速度，把貨物和郵件從一個地方運送到另一個地方。這也導致了很多人移居到西部，並在那裡想要擁有自己的土地、擁有一個家，從而促使美國經濟的蓬勃發展。