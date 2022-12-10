我的理想這個題目很廣泛，所以我想要更具體地說說我理想的世界、我理想的自己，以及我理想的工作。

我理想的世界，是一個和平、沒有戰爭的世界。我希望每個人能生活在和平中，不會有戰爭。尤其是現在有些國家有核武器，戰爭會讓世界變得很危險。

我理想的自己，是能夠成為一個善良又聰明的女生。做一個善良的人，會讓世界變得更美好，而聰明對成功有很大助益。

我理想的工作，是成為一位精算師或一位金融律師。我擅長數學，所以我理想的工作要能發揮我的長處，使用數學能賺很多錢的工作。

因此，我決定當一位精算師或一位金融律師，它們兩者都符合我的期待。

最後，我們知道，理想不只是用來想的，而是要努力去實踐，我會朝著理想的方向去實現它們！

劉孟錡（加州 ，西來中文學校）

理想是每個人都有的東西，大家都有自己的理想，而我的理想就是成為一個每天都過得很開心的人。

我們的人生很短暫，所以我們應該每天都要活得開開心心。你喜歡什麼，你就應該努力地去做，做你人生想做的事情。如果有愛的人，我們就要告訴他。只要我們有機會，就要好好把握機會，做讓我們開心的事。

把人生的每一天都過得開心，就是我的理想！