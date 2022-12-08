「轟隆隆」雷聲像鐵球一樣在黑暗的天空中滾動，「謔嚓」一閃一閃的電光把天空和海面照得通亮，海浪拍打著海岸上的礁石。我穿著薄薄的雨衣站在沙灘上……

那年在哥斯大黎加，在那個雷雨交加的夜晚，我和媽媽在嚮導的帶領下，觀看難得一見的海龜媽媽生蛋。

雨水順著雨衣的帽檐流到衣服裡，很冷，但我忍著。嚮導舉著一種特製的、不會影響海龜的燈，找尋將要生蛋的海龜媽媽。

很快就找到了！海龜媽媽正在沙灘上用力移動長長的前肢，一步一步地前行。牠好像很熟悉這個海灘，當牠找到一個好位置就停下來了，接著開始用扁平的後肢挖土。大約二十分鐘後，一個大深坑挖好了，坑邊形成了兩堆小沙丘。

又過了大約五分鐘，海龜媽媽開始把一顆顆很圓的、與乒乓球一樣大的蛋生到坑裡。蛋好像很軟，外面還有一層黏黏的、黃黃的液體。我很激動，因為我知道，每一個蛋裡都有一隻可愛的小海龜。

洞裡的蛋越來越多，我很快就數不清了。後來，嚮導說海龜媽媽生了一百二十顆蛋。

海龜媽媽開始用後肢把兩堆沙丘的沙子重新扒進大坑，牠用後肢反覆拍打沙土表面，目的是不讓天敵發現牠的寶寶。然後，轉身一挪一挪地爬回大海，消失在海浪中。牠遠去的身影顯得很堅定、很偉大。

看完海龜生蛋，我就開始對海龜這種動物產生了強烈的好感。

海龜可以根據太陽的位置，參照海流和水溫來校正前進的方向。每年的五到八月，海龜們就會不遠萬里，漂洋過海回到牠們出生的故土，爬到岸上，用後肢靈巧地挖好卵坑，把卵產在坑裡，再用沙土埋好。海龜一次產卵五十至兩百個。海龜們雖然在陸地上只能慢慢地挪動，但牠們是游泳 好手，長長的前肢像槳一樣。海龜的食性很雜，以魚類及海藻等為食。

海龜媽媽在海裡生活了那麼久，可牠一直也沒有忘記自己出生的故鄉。真讓人敬佩！