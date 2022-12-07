美麗的大森林裡有一條蜿蜒曲折的小溪，溪水日夜不停地潺潺流淌。鸚鵡躲在溪邊的一棵大樹上，一邊回頭欣賞自己美麗多彩的羽毛，一邊高聲唱著歡樂動聽的歌。鸚鵡聽到別的鳥兒叫聲好聽，又開始模仿他們各自不同的聲音，學得維妙維肖。鳥兒們誇鸚鵡既漂亮又多才多藝，還給大家帶來歡樂，都喜歡和他在一起。

烏鴉在小溪邊喝水，聽到鳥兒們都在讚揚鸚鵡，就「嗖——」一聲飛到了鸚鵡旁邊。烏鴉仔細打量了一會鸚鵡後，說：「你的羽毛雖然有些色彩，但是能夠和孔雀五彩繽紛的彩屏相比嗎？差距實在太大啦！嗓子雖然還算洪亮，但是能夠和百靈鳥婉轉動聽的美妙歌聲相比嗎？相差十萬八千里呢！你的飛翔速度不如山鷹快，你的嘴巴不如啄木鳥的長……」。

鸚鵡耐心聽完烏鴉的話，坦然一笑，說：「你說得不錯，我許多方面不如別的鳥兒，有的差距還相當大。不過，我是有自知之明的，時時告誡自己要謙虛謹慎，不能目空一切。」

烏鴉說：「你既然知道自己不如別人，難道不感到自卑嗎？為什麼還在這裡大聲唱歌呢？」

鸚鵡對烏鴉說：「我並沒有感到自卑，因為我知道誰都不可能十全十美，我擁有多彩的羽毛和洪亮的嗓子已經很滿足了。我知足，懂得珍惜自己的擁有，所以很快樂！」

烏鴉看了一眼自己的羽毛，長嘆一口氣，說：「我的羽毛漆黑難看，叫聲又沙啞難聽。我無論和誰比都是最差的，是世界上最不幸的鳥。」

鸚鵡說：「你要知道，在這個世界上還有許多不能飛翔的鳥，叫聲更加難聽的鳥。你和他們相比，應該是幸運的啊！如果你總是和各方面比你好的鳥比，沒有平和的心態，那你只能整天悶悶不樂！」

烏鴉聽了鸚鵡的話，若有所思地點點頭。

不可盲目攀比，要懂得知足，始終保持一種樂觀的生活態度。